Los arrastres de las lluvias pasan factura al río a su paso por Sagunt

Los arrastres provocados por las lluvias y los caudalosos desembalses realizados a principios de mes han pasado factura al cauce del río Palancia a su paso por el núcleo urbano de Sagunt, una zona que fue regenerada por el ayuntamiento con una inversión de más de 800.000 euros iniciada en 2023 y cofinanciada al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Join Sagunt.

Iniciativa Porteña (IP) es quien ha puesto de relieve esta situación, recordando el gran caudal que llevó el río tras el desembalse de 15 metros cúbicos por segundo que ordenó la Confederación Hidrográfica del Júcar al abrir las compuertas del pantano del Regajo y de la Presa de Algar.

Desde IP inciden en el mal estado del cauce que atraviesa la ciudad, consideran que "hoy en día está impracticable" y que esas obras de renaturalización impulsadas por el consistorio en 2023 "han supuesto un despilfarro del ayuntamiento". "Los ciclistas se tienen que bajar de sus bicicletas por el riesgo de caída y ahora mismo la accesibilidad brilla por su ausencia. En definitiva, el agua ha arrastrado todos los materiales de la nueva obra y ha enterrado casi un millón de euros”, afirma su edil Eduardo Márquez.

Márquez recuerda que su grupo municipal fue reacio desde el principio a esa intervención. “Ya avisamos de que al primer paso de agua por la zona se iba a levantar gran parte del nuevo pavimento y no nos hemos equivocado”, asegura.

"Impacto que no echa a perder la inversión"

Desde el gobierno local se admite que tanto las lluvias "inusualmente intensas y persistentes" como esos desembalses "han tenido su impacto en el cauce del río", pero consideran que "eso no se traduce en que la zona esté impracticable, ni en que el millón de euros se haya echado a perder" pues la actuación realizada incluyó desde la retirada de residuos y especies invasoras al acondicionamiento de senderos y plantaciones autóctonas.

Competencias

En IP también se afirma que el consistorio "no tiene competencias en ese tramo urbano"; algo que choca con lo defendido desde el principio por el gobierno local pues el propio alcalde, Darío Moreno, remarcó en su momento que "en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) quedó claro que en el único tramo en el que la competencia es 100 % municipal es a su paso por el casco histórico y de ahí nació el proyecto de renaturalización" .

Invertir en el delta

Los segregacionistas defienden invertir en el delta y destacan que, en esa zona, el ayuntamiento "tiene competencias pero no mueve un dedo por mejorarla". Márquez señala que: “Es donde se deberían haber centrado todos los recursos y no en experimentos que a la vista está no han salido muy bien pues la obra en Sagunto apenas ha durado año y medio en condiciones. El proyecto de IP sobre el delta es una propuesta ambiciosa y de futuro para toda la ciudadanía, con diferentes senderos acondicionados, zonas de ocio o de picnic”, afirma menos de un año después de que la conselleria terminara al fin de eliminar las casetas ilegales que aún quedaban en la zona.

Para finalizar, Márquez destaca la “poca voluntad política para desarrollar proyectos innovadores, modernos y de futuro en El Puerto, mientras que en Sagunto no importan las competencias ni el dinero a gastar. Insisto, este es un ejemplo claro de que la voluntad política está por encima de las competencias entre las distintas administraciones”.