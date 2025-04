La polémica por el semáforo de Canet se acentúa

El primer semáforo 'foto-rojo' colocado en una calle de la playa de Canet d’en Berenguer en octubre del año pasado no solo ha desatado numerosas opiniones a favor y en contra. También ha acabado provocando la creación de una plataforma de afectados que ya supera los 150 afectados. Se trata de vecinos del municipio y Sagunt y Canet que han sido multados con 200 euros y cuatro puntos del carné de conducir por habérselo saltado, circulando a un 20% más velocidad de la permitida en esa vía, que son 30 kilómetros por hora.

Tras sostener que hay más de mil multados, el colectivo achaca lo ocurrido a que muchos lo han confundido con un semáforo didáctico que no lleva aparejadas multas. Su colocación en medio de la calle, sin que haya ningún cruce, también sorprende. "Es muy confuso y el 80% de las personas sancionadas son personas mayores que no han entendido el funcionamiento y se han visto con una o varias multas de 200 euros y 4 puntos", afirma la plataforma, considerando insuficientes los tres carteles colocados, dos de ellos alertando específicamente de un control de radar de semáforo en rojo.

Multas por no parar

Otro de sus argumentos es que "hay una gran desproporción entre las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas" y cuestiona que se multe "por no detenerse en un semáforo en rojo, sin penalizar el exceso de velocidad", dice. "Puede muy bien suceder que un conductor sea detectado, por ejemplo, a 60 km/h o a 120 km/h. Simplemente, con pararse en el semáforo rojo y esperar a que cambie, no recibirá ninguna sanción. En cambio, un conductor que circule, por ejemplo, a 36 km/h y que no se dé cuenta del semáforo rojo recibirá la multa en su integridad", apunta en su comunicado.

Cartel que advierte del control. / Daniel Tortajada

Ubicación "arbitraria"

Aunque reconoce que esta calle "es transitada a diario por centenares de vecinos del núcleo urbano de Almardà de Sagunto" al ser la salida directa del litoral norte a la playa de Canet y sus supermercados, el colectivo ve "arbitrariedad en la ubicación". "Es una pequeña calle.... el ruido que no es mucho más que en cualquier calle y cualquier avenida transitada de cualquier pueblo o ciudad», han señalado desde esta plataforma vecinal.

Asimismo, rechaza que obedezca "a criterios de alta siniestralidad, zona peligrosa o cercana a infraestructuras como colegios, parques, centros de salud o deportivos. Está en medio de una calle ancha y recta sin pasos de peatones sin cruces ni peligros", dice por mucho que vecinos de la zona defiendan el semáforo como vía para pacificar un tráfico que, según el ayuntamiento, ha llegado recientemente a 2.000 vehículos diarios y que, según contó un residente a Levante-EMV, "ocasionó 8 accidentes solo en un mes"; un último dato de siniestralidad que integrantes de la plataforma cuestionaban hoy en declaraciones a este diario.

Semáforo con radar colocado en Canet. / Levante-EMV

"Mal planeamiento"

El colectivo también achaca el problema de esta calle en un "mal planeamiento urbanístico" a la hora de unir los dos términos vecinos ya que la avenida Europa, principal vía de las playas norte de Sagunt, termina en Canet, donde todo el tráfico es desviado por el ayuntamiento por la calle Joan Martorell. "El ayuntamiento ha instalado un semáforo en mitad de la calle como solución a la contaminación acústica, trasladando así a los conductores un problema derivado de un deficiente planeamiento urbanístico", recalca.

"Peaje encubierto"

Así, por mucho que el alcalde de Canet lo rechace, considera que "hay un afán recaudatorio". "Es el único motivo que encontramos. Si se quiere reducir o controlar la velocidad en una calle, hay muchas otras opciones", apunta la plataforma pese a que el gobierno local asegure haber instalado sin éxito tanto badenes de goma como controles de velocidad pedagógicos. "Es un peaje encubierto, un peaje a los de Sagunto por entrar en Canet”, llegan a pensar vecinos intergrados en el colectivo.

Por ello, piden al alcalde, Pere Antoni Chordà," que anule ese semáforo atípico, que controle la velocidad de manera adecuada, proporcional y no arbitraria en todo el municipio y que paralice la tramitación de todos los expedientes sancionadores”, afirman.

Otras calles "sí necesitan un semáforo"

Por último, la plataforma asegura que "hay calles en Canet donde sí es necesario un semáforo y donde si hay peligrosidad para ponerlo. Hay rotondas en las que confluyen tres centros educativos y sufrimos el caos cada mañana. En verano la avenida Blasco Ibañez y el Carrer del Faro son infiernos de tráfico y no hay semáforos que controlen y beneficien a los ciudadanos”, recalca.

Para insistir en sus peticiones, una delegación vecinal expondrá sus reivindicaciones en el próximo pleno de Canet d’en Berenguer, que tendrá lugar este jueves a partir de las 17:00 horas.