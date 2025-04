El malestar por un cambio urbanístico en Sagunt lleva a unos vecinos a "exigir soluciones"

Vecinos de las '500 viviendas' de Port de Sagunt acudieron al pleno de este jueves "para exigir soluciones" ante las modificaciones urbanísticas que aprobó el equipo de gobierno el pasado mes de octubre y que, según aseguran, les perjudican directamente.

Los vecinos manifiestan su preocupación por las consecuencias que tendrán en su día a día estas modificaciones, al tiempo en que critican una actuación del equipo de gobierno del PSPV-PSOE y EU-Unidas Podemos que, según dijo en el pleno su portavoz, Manuel Muñoz, "ha causado descontento entre la gran mayoría de los vecinos de los barrios afectados".

"Nos ha sorprendido ingratamente. Pensamos que los grandes beneficiados van a ser los constructores y promotores inmobiliarios", afirmó en la sesión, destacando que el barrio "necesita más y mejores dotaciones deportivas, dotaciones sanitarias, zonas verdes, huertos urbanos, infraestructuras que hagan barrio, hagan pueblo".

“No piensan en la ciudadanía y no han tenido en cuenta las necesidades de las personas que vivimos y van a vivir en las zonas implicadas. ¿Qué pasa con los servicios: aparcamiento, centros de salud y colegios, recogida de basura? Solo piensan en hacer negocio de lo que vendrá en un futuro y no en la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, que claramente va a empeorar. Nuestro barrio ya da pena”, añaden en un comunicado remitido a esta redacción.

Así, exigen explicaciones al alcalde, Darío Moreno, sobre las 19 modificaciones urbanísticas, tanto del solar que les perjudica "como del resto de solares que tienen en vilo a muchos otros vecinos y vecinas" y piden que se frenen esos cambios, considerando otras alternativas más beneficiosas para la ciudadanía.

"¿Dónde ha quedado la transparencia?"

También en el pleno su portavoz cuestionó "las formas" y se preguntó "dónde ha quedado la transparencia y la participación ciudadana", apelando al alcalde, Darío Moreno, "a que cuente con los barrios y no nos falles".

Reconsideración

El primer edil respondió asegurando que, tras recoger ese malestar en una reunión con los vecinos en el mismo barrio, el ayuntamiento está «revaluando» ese cambio aprobado a instancias de los técnicos municipales con el objetivo de «adaptar mejor sus posibilidades a las demandas actuales del mercado de pisos más pequeños y menos caros» e incentivar que se construya en esos solares; unos terrenos que, en muchos casos, llevan décadas por edificar. «Si nos hemos equivocado, se rectificará», llegó a decir, recalcando que «ese compromiso público sigue vigente, pero lo que no va a ser es inmediato», dijo descartando que haya planes inminentes de construir en esa zona.

Recogida de firmas

Aún así, los vecinos han anunciado en su escrito su disposición a movilizarse y aseguran que ya están recogiendo firmas para paralizar estas modificaciones urbanísticas. Señalan que irán a dónde tengan que ir y subrayan la necesidad de “cuidar primero a la ciudadanía que ya existe, antes de pensar en un futuro difuso”.

