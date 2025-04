El Saguntino pugnará por arañar puntos

El Atlético Saguntino se enfrenta el domingo, a partir de las 12 horas, al CF Benidorm en el Estadio Municipal Guillermo Amor. Los rojillos enfrentan el partido como una final para volver a meterse en puestos de play off de ascenso.

Se trata de un partido muy disputado entre dos equipos con necesidades muy diferentes. El Saguntino quiere pelear por ascender de categoría y el equipo alicantino está peleando por la permanencia.

Choque

Concretamente, el Benidorm llega al enfrentamiento en su campo tercero por la cola con 29 puntos, mientras que los rojillos lo hacen séptimos con 42. El jugador del saguntino, Mauri cuenta sobre el enfrentamiento que: ‘Ellos van a ir a por todas igual que nosotros porque necesitan los puntos. Cada uno estamos luchando por algo diferente, pero es un encuentro como los que quedan finales, en los que tenemos que darlo todo y jugar como si fueran partidos definitivos’.

El jugador rojillo también habla de lo que significaría para él poder jugar play off de ascenso con el Atlético Saguntino: ’Con muchas ganas e ilusión, porque es de los primeros años que estoy peleando por el play off y para mí sería muy bonito y todo un sueño poder vivirlo. Espero que podamos conseguirlo y se haga realidad’.

‘Estoy satisfecho con la temporada que estoy teniendo de cara a puerta y creo que es gracias a mis compañeros y la confianza que me han dado los entrenadores. Recuerdo una charla con José Reyes al principio de temporada que me cambió la mentalidad. Carlos también cuando ha llegado,; Luis y Carlos que son jugadorazos que hacen que todo sume. Me encuentro muy bien dentro del campo y quiero seguir demostrándolo cada partido’, concluye Mauri sobre su dinámica en el equipo.