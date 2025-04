Llamamiento a la unidad por el futuro de Sagunto

Escribo esta reflexión tras el pleno de abril de Sagunto, en el que desde el Partido Popular de nuestra ciudad, hicimos un llamamiento a la unidad y que, incomprensiblemente, resultó rechazado por el PSOE, Compromís y Esquerra Unida, es decir, el bloque de la izquierda al completo.

Hicimos este llamamiento ante la propuesta sobre las inversiones que la Conselleria ha presupuestado para nuestra ciudad este 2025. Y es que los grupos mencionados no se pusieron de acuerdo para presentarla y tuvo que ser en el último momento de manera precipitada cuando se unieran para hacerlo.

Esa unidad que tanto costó esos días al PSOE, Compromís y Esquerra Unida, es la que pedimos nosotros en el Pleno para poder llevar al Consell unas enmiendas consensuadas entre todos los grupos.

Nuestra ciudad merece más y por supuesto que ejercimos nuestro voto a favor, a pesar del rechazo a la unidad que nosotros reclamamos por su parte.

Por nuestra parte, no hubiéramos dudado en habernos sumado a la iniciativa presentada por ellos días antes en la misma Junta de Portavoces de no haber sido porque tanto PSOE, Compromís y Esquerra Unida presentaron por separado sus mociones de los presupuestos, sin aclarar si las presentarían juntos o por separado. Y es que el pacto no llegó hasta pocas horas antes del mismo día del pleno.

Ante tal disconformidad y desorganización del bloque de la izquierda, nosotros nos preguntamos si en algo tan serio como es la exigencia al Consell de más y mejores inversiones en nuestra ciudad se toman todo su tiempo y hasta el último momento no se ponen de acuerdo, ¿Cómo pretenden que solicitemos unirnos si ni siquiera hicieron el mínimo guiño a que fuésemos partícipes y la intención de cada grupo era dar su discurso político por separado?

Lamentablemente, el llamamiento a la unidad que hicimos en un asunto de ciudad tan importante como es exigir al Consell (gobierne quien gobierne) más inversión para que nuestra ciudad sea una ciudad con futuro, fue tristemente rechazada por el PSOE del señor Moreno, Compromís y Esquerra Unidad que vive anclada en la vieja política, en la que no confiamos muchos jóvenes y, por tanto, se aleja de la política de entendimiento y de lucha de nuestros derechos y oportunidades para nuestra ciudad y nuestra ciudadanía que para lo seguimos trabajando el grupo Partido Popular local, por una ciudad de progreso, unida, comprometida, amable y abierta a todos y todas.

Necesitamos unirnos

Por eso pedimos más inversión para nuestra ciudad y para ello necesitamos unirnos, a pesar del rechazo del PSOE de Darío Moreno.

El Consell reactivará en 2025 proyectos estancados desde hace muchos años con el PSOE gobernando, como son el CEAM de Puerto de Sagunto, el Palacio de Justicia, la Nave de Talleres, la reforma y ampliación del Hospital de Sagunto y nuevas inversiones como el Campus Battery de PowerCo, entre otras.

Lo que está claro es que nuestra ciudad merece más. Y en esta ocasión merecía que dejásemos de lado los colores e hiciéramos un llamamiento a la unidad, por nuestra gente y por nuestra ciudad.