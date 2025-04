500 años de historia llevan a Roma a 47 feligreses de Canet

45 feligreses de Canet d'en Berenguer emprenden un viaje a Roma que les permitirá despedirse del Papa Francisco, tras su fallecimiento, un momento "duro", que no estaba previsto para esta expedición del Camp de Morvedre, que lleva un año y medio organizando esta salida a tierras italianas con motivo del Año Jubilar 2025. Sin embargo, su agenda va a estar marcada por este triste acontecimiento de trascendencia mundial, ya que algunos de los actos organizados deberán cancelarse, como la misa en el Vaticano que tenían programada para el próximo sábado, día en el que se prevé el entierro del sumo pontífice. "No deja de ser una salida triste tras lo ocurrido, da pena decir adiós a un hombre que ha apostado tan fuerte por un cambio en la iglesia", afirmaba el párroco de Canet, Manuel Ortí, quien encabeza esta expedición a la capital italiana.

Furgoneta que viaja a Roma desde Canet con la reliquia / LEVANTE-EMV

Emotivo propósito

El viaje "merece la pena" y está rodeado de un propósito muy emotivo que es llevar a la patrona, la Virgen contra las fiebres, al templo de donde salió hace más de 500 años. Un recorrido que esta reliquia realizará en barco custodiada por el titular de la parroquia y otros dos feligreses. El objetivo es llevar el cuadro de la virgen a la iglesia de San Lorenzo in Damaso, una de las más antigua de Roma donde la expedición "celebrará las Vísperas con la imagen", apuntaban. Precisamente de allí partió la virgen junto a un cardenal de la Ciudad de Viterbo, que viajaba a España para pedir dinero a Carlos I. Sin embargo, un percance con el barco le llevó hasta la costa de Canet donde fue rescatado por unos percadores en 1548, al igual que la reliquia. Dos años después, se produjo el milagro, dicen los que conocen la historia que la imagen curó a toda la población de las fiebres, lo que les llevó a pedir su declaración como patrona con el nombre de Virgen Contra las fiebres, denominación que también procede de Italia, según el párroco.

La expedición que sale de Canet se dividirá en dos hasta el viernes. Aunque la mayoría viaja en avión, unos harán peregrinación desde la ciudad de Viterbo, andando durante dos días hasta llegar a Roma, mientras otros, aterrizarán directamente en la capital. Ambos grupos se juntarán el próximo 25 de mayo para cumplir su cometido con la virgen, visita que les llevará también al Vaticano para despedir al Papa Francisco, si se puede, dada la situación actual.