Sagunt oferix una plaça en hotels, hostals i pensions per cada tres en apartaments turístics

Sagunt a penes compta amb 793 places en hotels, pensions i hostals per les 2.811 en vivendes d’ús turístic (VUT). Així, el resultat de la comparativa d’estes dades recopilades per la Generalitat constata que la proporció en l’oferta d’allotjaments vacacionals en la capital del Camp de Morvedre és de quasi una plaça en establiments regulats per cada tres en les VUT.

Blocs de cases a Sagunt / Daniel Tortajada

En el desglossament d’estos nombres, entre els prop de 500 apartaments turístics que el Consell tenia registrats, els primers que van rebre esta qualificació es remunten a fa més de tres dècades, mentres que els últims a penes es van introduir en este llistat l’estiu passat.

Qualitat superior

La immensa majoria d’esta oferta està en els paràmetres d’una qualitat estàndard, encara que hi ha alguns allotjaments de primera i d’altres que obtenen la categoria de superior. En esta última es consideren sis apartaments situats en els carrers Pare Pellicer, Lluís Vives, Llibertat, Clavells, Buenavista i Catedràtic Blasco Estellés.

400 habitacions

Pel que respecte a la resta dels allotjaments turístics, Sagunt compta amb cinc hotels, dos pensions, dos apartahoteles i un hostal, un total d’11 establiments d’esta mena amb quasi 400 habitacions, des de les 98 de l’EXE Puerto Sagunto fins a les sis de la Domus Atilia.

