IP alega "trato discriminatorio" entre el patrimonio de Sagunt y el Port

“Mientras ya ha acabado la fase de consolidación de la casa Romeu, el patrimonio industrial porteño se encuentra abandonado”, afirma el concejal de IP en el Ayuntamiento de Sagunt, Eduardo Márquez. Una frase con la que la agrupación pretenden poner de manifiesto el "trato desigual que sufre el patrimonio industrial porteño respecto al patrimonio histórico de Sagunt".

La reacción de los segregacionistas se produce tras la noticia de la finalización de las obras de consolidación de la Casa Romeu y la posterior redacción del proyecto de rehabilitación, que permitirá alojar la biblioteca municipal y el fondo archivístico Bru i Vidal en el edificio, algo que desde Iniciativa Porteña no dudan, explican ellos mismos en un comunicado. “Pues en lo que respecta al patrimonio saguntino todo va sobre ruedas y no surge ningún problema nunca, algo que no podemos afirmar cuando se trata de obras en El Puerto”, lamentan.

Comparativa

Márquez realiza una comparación: “Demostrando así que la diferencia de trato y dedicación del Partido Socialista y de Izquierda Unida para con el patrimonio industrial es abismal. Desde IP queremos recordar que adquirir la casa Romeu costó 400.000€, ahora su consolidación se ha conseguido con una inversión superior a los 500.000€ por lo que estamos hablando de que el coste total de la operación va a rondar el millón y medio de euros. Mientras, en El Puerto tenemos el patrimonio industrial abandonado o que ha sido adquirido por terceros”.

El edil señala que todo el patrimonio industrial está abandonado o a medio hacer: “Por desgracia, el casino-gerencia se encuentra en una situación deplorable; la visita al horno alto número 2 se encuentra incompleta, la Nave de Talleres sigue esperando las ansiadas obras de remodelación, tenemos un museo industrial que no tiene proyecto museístico, la vía verde más larga de España no llega al final de su origen, y otro ejemplo es la segunda fase del Pantalán, que se quedó sin hacer, per desde IP vamos a luchar por esa segunda fase, para que no quede en el olvido y que se realice”.

Desde la agrupación porteña indican que existe "un agravio comparativo" en la dedicación del Ayuntamiento de Sagunt en ambos núcleos. “Cuando hablamos de Sagunto, todas las obras transcurren sin problema mientras que en El Puerto siempre encontramos excusas como problemas con las licitaciones o con las empresas adjudicatarias”. Continúa Márquez: “Es una vergüenza que todo el proyecto de la casa Romeu vaya a significar un coste de entorno a un millón y medio de euros y en El Puerto no exista un mínimo de dedicación por respetar la identidad porteña. Recordamos que ya hemos perdido la Casa Noguera y la Casa de Aznar o Casa Amarilla”.

Para finalizar, Márquez destaca que: “Desde el Ayuntamiento de Sagunto nos tratan como un barrio y desde la lejanía no se dan cuenta del amplio potencial que tiene el patrimonio industrial desde el punto de vista social, cultural y turístico. Desde luego me pregunto si con un Ayuntamiento propio esto ocurriría porque el abandonado es palpable y está a la vista de todos”.