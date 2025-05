El mantenimiento de Sant Esperit se pone de nuevo en el disparadero

La ausencia de brigadas forestales en el área recreativa de Sant Esperit (Gilet) durante un segundo fin de semana de Pascua que ha reunido a más de 6.000 persona en la zona, ha vuelto a levantar las críticas del alcalde, Salva Costa. El socialista ha puesto el grito en el cielo de nuevo, tras lo ocurrido en Semana Santa, tal y como denunció a Levante-EMV: la falta de mantenimiento. " La semana pasada nos dijeron que subirían para cuestiones de mantenimiento y no lo hicieron, y este fin de semana han dicho directamente que no había disponibilidad. No entendemos nada, cuando estamos hablando de un parque natural que necesita de atención".

Costa ya denunció hace unos días cómo el mal estado de los aseos había provocado que algunos de los usuarios de la zona tuvieran que hacer sus necesidades en plena naturaleza. Para evitar que ocurriera lo mismo en el segundo fin de semana de Pascua, el consistorio tuvo que coger las riendas y "actuar con recursos propios", como explica el alcalde.

Usuarios de la zona estas Pascuas / Daniel Tortajada

Personal propio

El primer edil avanzaba que ha sido el propio personal del ayuntamiento, que se contrata para la retirada de papeleras y el control del aparcamiento, el que ha tenido que limpiar los aseos del área recreativa. "La gestión del parque es de la Conselleria, no del ayuntamiento", insistía.

A esto añadía que "hay que tener en cuenta la cantidad de personas que lo frecuentan, más de 2.000 diarias", por lo que reivindica "algo más de atención por parte del gobierno de la Generalitat. Luego se les llena la boca de protección de estas zonas", lamentaba.

Falta de civismo

Además de la "responsabilidad" que pueda tener la administración autonómica, Costa también apunta a la falta de civismo de algunas personas. "Los aseos no se ensucian solos, hay que cuidarlos como los de casa y no hacer el salvaje como se hizo", destaca.

Pese a este malestar, Costa asegura que han sido unas vacaciones tranquilas y sin incidentes.