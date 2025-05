El Consell deja en el aire las mejoras de cuatro colegios públicos en Sagunt

La actividad parlamentaria en les Corts ha permitido actualizar la información sobre los planes de la Generalitat para introducir mejoras en el entorno educativo de Sagunt . El diputado de Compromís, Gerard Fullana, fue el encargado de trasladar al conseller de Educación, José Antonio Rovira, una serie de preguntas sobre las actuaciones pendientes, las hipotéticas modificaciones y autorizaciones de los proyectos, así como los presupuestos y plazos de ejecución previstos.

Aunque podría haber incluido alguna intervención más, el nacionalista se interesó por los colegios de enseñanza Infantil y Primaria Baladre, Cervantes, Maestro Tarrazona y Montíber, en los que hace más de dos años ya estaba programada una inversión conjunta de casi 3,8 millones de euros en accesibilidad y eficiencia energética. Fullana también reclamó esta información para los centros integrales públicos de Formación Profesional Eduardo Merello y Parc Sagunt.

Sobre este último, la respuesta firmada por Rovira recuerda que la construcción de esta infraestructura, bautizado por el momento como Campus Battery, se derivó a la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública y avanza a buen ritmo en su tramitación como se demuestra con la reciente elección de la constructora por más de 30 millones de euros.

Centro de FP Eduardo Merello. / Daniel Tortajada

En el caso de la conversión de la antigua Escuela de Aprendices del Port de Sagunt en un moderno centro de FP, el conseller de Educación admite que la delegación de competencias a favor del ayuntamiento ya quedó sin efecto, así que su «adecuación y ampliación se llevará a cabo directamente por el servicio de Infraestructuras Educativas, para la cual se han iniciado los trámites correspondientes».

La respuesta da más detalles al asegurar que «esta actuación será contemplada dentro del capítulo 6, del subprograma 422I00 de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, dentro de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana», aunque precisa en este documento fechado a 16 de abril que «puesto que -las cuentas autonómicas- no se han aprobado, no se puede dar respuesta sobre la dotación y la planificación del inicio y final de las obras».

Pese a esa referencia al presupuesto y como ya informó Levante-EMV, en el borrador para este ejercicio apenas se reservan 250.000 euros para el CIPFP Eduardo Merello, sin que se consigne ninguna partida para los próximos años.

Misma contestación

Para el caso de los otros cuatro colegios con intervenciones pendientes por los que se interesó el diputado de Compromís en les Corts, las aclaraciones del Conseller de Educación son mínimas y se limitan a la misma contestación para todos ellos. Para empezar, señala al Ayuntamiento de Sagunt por no solicitar modificaciones a la delegación de competencias que se acordó hace más de dos años. Además de reconocer que no ha habido avances desde septiembre de 2023, Educación deja en manos municipales cualquier información, aunque añade que, a partir de los registros de la Plataforma Edificant, «se concluye que todavía no se ha iniciado el proceso de licitación de las obras para acometer estas actuaciones».

Cabe recordar que las mejoras programadas incluyen la climatización del edificio de Infantil, el sistema eléctrico, el patio de Primaria, la accesibilidad y el aula de 2 a 3 años en Baladre; el patio y el ascensor en Cervantes; los sistemas eléctrico y de climatización en Maestro Tarrazona; así como estas mismas redes, la accesibilidad, el aula de 2 a 3 años y las cubiertas de Montíber.