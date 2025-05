Canet destinará 963.000 € a construir su polideportivo

Canet d’en Berenguer va a comenzar próximamente las obras de la primera fase del proyecto de construcción del polideportivo municipal, que se financiará con dinero procedente del Pla Obert de la Diputació de València, el principal programa inversor de la corporación provincial. Está previsto que los trabajos, para los que se van a invertir un total de 963.000 euros, finalicen después del verano.

Como explican desde la entidad provincial, "se trata de una instalación necesaria para un municipio que hasta este momento no cuenta con un polideportivo municipal". “En Canet contamos con múltiples servicios y dotaciones, como puede ser el auditorio, el campo de fútbol, etc, pero no tenemos polideportivo, sólo contamos con una pista deportiva descubierta”, explica el alcalde, Pere Antoni Chordà.

La primera fase del proyecto consiste en cubrir la actual pista deportiva para poder practicar de manera adecuada deporte bajo techo. El proyecto incluye, asimismo, la instalación de placas que generarán 100 Kw de energía fotovoltaica. “Además de contar con el nuevo techo para mejorar los eventos deportivos, contribuiremos a mejorar el medio ambiente mediante el uso de energías limpias”, afirma el alcalde.

El presidente Vicent Mompó y Natalia Enguix. / Diputación de Valencia

Otros proyectos

El municipio también está llevando a cabo otros proyectos con la financiación de la Diputació de València. Así, el ayuntamiento ha realizado cambios en el alumbrado público “con el objetivo de incrementar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono”, según el alcalde.

También se están ejecutando obras para la readaptación y mejora de parques y jardines, con el fin de que se incluyan en ellos zonas de juegos infantiles, además de otras actuaciones complementarias.

La vicepresidenta Enguix muestra su satisfacción por “los proyectos que está pudiendo acometer el municipio de Canet, especialmente la construcción de un polideportivo tan necesario para una localidad con más de 7.000 habitantes, además de las mejoras en la eficiencia energética y la creación de zonas infantiles en los parques municipales, cumpliendo así con los criterios establecidos por la Diputación”. “La esencia del Pla Obert es ofrecer a los ayuntamientos los recursos económicos y técnicos, así como todas las facilidades para que puedan ejecutar los proyectos que nos presentan”, añade Enguix.

Pla Obert y Fondo de Cooperación

"La Diputación que preside Vicent Mompó ha asignado a Canet d’en Berenguer 1.716.000 euros del Pla Obert, 478.000 euros más que en los planes de inversiones de la pasada legislatura", dicen desde la institución. "A esto hay que sumar otros 240.000 euros de la primera entrega de este año de la Diputación al Fondo de Cooperación en el que participa junto a la Generalitat", agregan.

El presidente Mompó garantiza a los consistorios “la proximidad y el soporte técnico y económico para convertir en realidad sus propuestas de presente y de futuro”, y tiene muy clara la prioridad del ejecutivo provincial, que no es otra que “invertir hasta el último céntimo del Pla Obert y de los fondos provinciales en los municipios, y que el dinero se traduzca en mejoras reales para los habitantes de la provincia”.

Por su parte, la vicepresidenta Enguix recuerda que los ayuntamientos “pueden presentar las solicitudes del Pla Obert en cualquier momento”, y que en el presente ejercicio hay presupuestados 105 millones de euros para ejecutar los proyectos de municipios, mancomunidades y entidades locales menores.