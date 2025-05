Obres de 10.113 pessetes al Castell de Sagunt

El mes de gener va acabar amb una queixa dels pobles de la subcomarca de les Valls i d’Almenara presentat en la Diputació Provincial. Ho relatava la Correspondencia de Valencia del 30 de gener. Protestaven per l’impost extraordinari de sequiatge imposat per l’ajuntament de Sagunt.

El 31 de gener es complia un mes des que la línia d’autobusos Sogorb-Sagunt es va posar en marxa. El bitllet per a tot el trajecte era de 3,5 pessetes. El primer vehicle eixia de Sogorb a les 7 hores i l’últim a les 20.50 hores. Des de Sagunt ho feia a les 8.50 hores i a les 19 de la vesprada. S’esmentava que «seran preferides los viajeros de mayor trayecto».

Primeres reivindicacions per a l’arribada del tren fins al Port de Sagunt

Els bous van tindre protagonisme en la capital comarcal al llarg de febrer. El 3 de febrer el Diario de Valencia deia que Francisco Pérez i Antonio Martínez van torejar dos jònecs de la ramaderia de Diego Ceballos. El primer «las pasó muy negras». Al segon li tornaren el bou al corral després d’haver punjat 6 vegades. «Se armó un escándalo mayúsculo teniendo que intervenir la guardia civil». El diumenge 22 de febrer el diari El Pueblo contava que el jove jonequer José Capilla va torejar tots els bous. Eren uns «marrajos imposibles para la lidia», però va aconseguir traure’n partit en un. Va posar les banderilles Rosales. Este fou ferit, encara que d’estat lleu, com va dir el metge de la infermeria César Linares.

Sense ajuda

Entre les notícies escolars el Magisterio Español anunciava el 4 de febrer que s’havia desestimat l’ajuda a escola fundacional del Patronat presentada per Leonor Faus d’Estivella.

Va aprovar-se la realització de diverses obres en el castell de Sagunt per gestió directa amb càrrec als servicis d’enginyers per un import de 10.113 pessetes.

Les autoritats del Cap i Casal van realitzar un viatge al Port de Sagunt promogut per Juan Pérez Lucia i el Gran Centro de Turismo Valenciano. Viatjà l’alcalde València Luis Oliag amb membres de la corporació. En l’expedició hi havia moltes autoritats, com el diputat provincial Francisco Navarro o el president de la Cambra de Comerç Vicente Maíques. Van ser rebuts per l’alcalde de Sagunt Bartolome Palanca, el regidor Vicente Arnau i el fill del navilier Ignacio Aznar. Feren una visita detallada a les instal·lacions. Es va oferir en el saló principal un esmorzar servit per la fonda La Vizcaina. El promotor de l’excursió reivindicà la necessitat de construir una església, l’escola i que arribara el ferrocarril des del Puig. Els visitants tornaren en el tren de les 17.30 hores.

Campions del grup B

Entre les activitats esportives van destacar la victòria de l’equip Sporting del Puerto de Sagunto contra el Sagunto per 1 gol a 0. La notícia apareixia el 9 de febrer en La Correspondencia de Valencia. Suposava ser el campió del grup B. La Libertad contava el 17 de febrer que el Juvenal de Carcaixent guanyà a Sparta de Sagunt per 3 a 2.

La notícia trista fou la defunció del vicari de Segart Roque Carrera Garriga ocorreguda el 13 de febrer a les 22 hores. Apareixia en el Diario de Valencia del 17 de febrer. Fou soterrat al sendemà a les 15 hores amb gran assistència de fidels del poble i de la capital comarcal. Van celebrar els rectors de Sagunt, Albalat dels Tarongers i Estivella. El difunt tenia 60 anys i havia ocupat diversos càrrecs parroquials en la diòcesi des de 1891.

Robatori a Faura

La premsa esmentava els resultats de la Volta Ciclista i el robatori ocorregut a Faura. Però eixa i unes altres notícies formen part del següent De cent en cent.