El Ayuntamiento de Sagunt volverá a multar por acceder sin permiso a Ciutat Vella. Este viernes, 9 de mayo, se pondrán en marcha los sistemas de control de accesos de vehículos no autorizados a esta parte de la localidad. Solo los vecinos y vecinas de la zona o trabajadores y trabajadoras que necesiten entrar para desempeñar en ella sus funciones laborales podrán acceder.

Así lo ha anunciado la institución, que además informa de las posibles sanciones que se pueden tramitar por acceder sin autorización, dejando claro que existen señales de prohibición que anuncian el impedimento de acceso al área delimitada sin autorización, por lo que la sanción genérica por no respetarlas asciende a una cuantía de 60 euros.

Sistema de pruebas

La Policía Local viene anunciando desde el pasado 9 de abril de un sistema de pruebas para que el mecanismo de control de acceso funcione correctamente. Una vez superado este periodo, el mecanismo estará operativo a partir de este viernes. Además, el cuerpo local aclara que "si existe algún error y se sanciona a usuarios autorizados, se anulará esta", recogen en una nota informativa difundida por redes sociales.

El sistema de detección de vehículos no autorizados al tráfico en Ciutat Vella constará de diversas cámaras ubicadas en el cruce de la calle Mayor con la calle Josefa Daroqui, el cruce de la calle Mayor con la calle San Miguel, y el acceso a la calle Castillo desde la Plaza Mayor.

Comprobar datos

Para asegurar que el mecanismo de control responda de manera eficiente, se solicita que aquellas personas que sean residentes en la zona comprueben y actualicen sus datos accediendo a la plataforma web del ayuntamiento https://ciutatvella.policialocalsagunt.es o llamando al teléfono 962 655 878 (extensiones 6746 y 5036) del departamento municipal de Tráfico y Movilidad. Es a través de estas dos vías también mediante las que se podrán reportar incidencias como errores en la lectura de matrícula o en los datos.

Todas aquellas personas que no sean residentes o usuarias, por trabajo u otros motivos justificados, y no estén dadas de alta con su vehículo como autorizadas en la base de datos del sistema no podrán acceder.