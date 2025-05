Los vecinos de Estivella dejarán de pagar las fiestas por primera vez

Los vecinos y vecinas de Estivella no pagarán las fiestas patronales por primera vez. Así lo ha revelado el alcalde, Francesc Mateu a Levante-EMV. Una decisión que se toma por parte del gobierno para "aliviar" a los residentes de un pago más después de la presión fiscal que padecen en primavera y verano con los recibos de la tasa de residuos y de recogida de basura, que ha aumentado considerablemente este año, además del IBI, que no es nada barato en esta localidad de la Baronia.

A esto se suma el aumento en la partida de Cultura y Fiestas en el presupuesto municipal, que permitirá hacer frente al costo de parte de los festejos, ya que la otra parte corre a cargo de los festeros. La cantidad que calcula el ayuntamiento que deberá asumir está entre los 15.000 y los 18.000 euros , montante que se recogía, aproximadamente del abono de los vecinos.

De esta manera, lo que los residentes llamaban de forma simpática "el impuesto revolucionario" desaparece este año de los gastos de las economías familiares de Estivella.

Sin coste

Hace unos años, las fiestas costaban por familia 75 euros, independientemente de los miembros que la conformaran. Años después este baremo cambió y pasó a pedirse 25 euros por persona, cantidad que se reducía en caso de jubilado o menor de 12 años, que no pagaban, explicaban desde el ayuntamiento. Pero pagaran lo que pagaran, este "impuesto revolucionario" he creado malestar, ya que buena parte de los vecinos consideran que en "Estivella ya se pagaban suficientes impuestos para no tener que rascarse el bolsillo con las Fiestas", lamentaban algunos de ellos.

"Se intentó el año pasado y no se pudo, llegamos tarde, pero en este, los presupuestos ya recogen este aumento, por lo que no será necesario pasar esta decisión por pleno", comentaba el alcalde. "Creo que es una decisión razonable".

Fiestas

Las fiestas de Estivella suelen comenzar a finales del mes de julio y acabar casi a finales de agosto, más de 20 días de actividad en los que no falta el teatro, la música, actuaciones infantiles, cabalgata, fireta, a las que se pone el broche de oro con los festejos taurinos. Actos en los que participan la comisión de fiestas, la taurina y el ayuntamiento.