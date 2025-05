Albert Llueca: "Es hora de dignificar el trabajo del deporte femenino"

¿Por qué ha decidido postularte a la presidencia del BM Morvedre?

No fue por un impulso momentáneo, sino fruto de una convicción profunda y meditada. Durante años he vivido el balonmano desde dentro, he compartido alegrías y desafíos con quienes forman parte del club y he sido testigo de su enorme potencial. Sin embargo, también he visto cómo, en demasiadas ocasiones, esa capacidad se ha visto limitada por la falta de recursos, de planificación o de reconocimiento. Presentarme a la presidencia es un acto de responsabilidad y amor por este deporte. Queremos construir un proyecto no solo fuerte en lo deportivo, sino que transforme al club en un espacio donde todas las personas —jugadoras, entrenadores, familias y socias— se sientan escuchadas, valoradas y representadas. Apostamos por una gestión transparente, participativa y con visión a largo plazo, donde la igualdad no sea un eslogan, sino una realidad palpable.

¿Alguna motivación extra para dar este paso?

Mi hija Aitana. Ella juega al balonmano y, desde hace años, compartimos esta pasión que nos une dentro y fuera de la pista. Es una forma de crecer juntos. A través del deporte, compartimos tiempo, valores, esfuerzo y aprendizaje. Es un espacio de coeducación, donde las niñas aprenden a ser fuertes, valientes y solidarias. Aitana juega de pivote, una posición que me encanta porque es la que sostiene, abre espacios, recibes golpes y sigue. Es una pieza clave, aunque muchas a veces no se vea. Así me gustaría ser como presidente, alguien que apoya, crea oportunidades, hace equipo y trabaja para todas y con todas. Me presento para consolidar lo que se ha construido durante años, pero también para impulsar nuevas propuestas que ilusionen.

¿Cuáles son los principales ejes de su proyecto?

Hay cinco pilares fundamentales. En primer lugar, queremos consolidar al primer equipo en la máxima categoría, no solo mediante fichajes estratégicos, sino también apostando por el talento de nuestra base. Creemos en la combinación entre experiencia y juventud, en un modelo que proporcione a nuestras jugadoras las herramientas necesarias para crecer física, técnica y emocionalmente. El segundo eje es el refuerzo de los otros equipos sénior, que son el puente entre la formación y la élite, y necesitan un acompañamiento que garantice su competitividad y sostenibilidad. El tercer pilar es la creación de una escuela de entrenadores y entrenadoras, donde cultivar el conocimiento, la innovación y la excelencia pedagógica. Queremos formar profesionales comprometidos con los valores del club y establecer convenios con instituciones educativas. En cuarto lugar está el impulso de las categorías de base para asegurar su participación en competiciones nacionales y dotarlas de entrenamientos de calidad, apoyo logístico y acompañamiento emocional. La base no es el futuro, sino el presente que construye el mañana. Por último, proponemos la creación de un convenio colectivo propio, que garantice condiciones laborales dignas para todas las personas que trabajan y compiten en el club, porque el respeto empieza por dentro.

¿Qué importancia tiene este convenio para el futuro del club?

Es una piedra angular de nuestro proyecto. En un contexto en el que el deporte femenino y de base se sostiene sobre el esfuerzo invisible de muchas personas, creemos que es hora de dignificar ese trabajo. Este convenio no es solo un documento legal, sino una declaración de principios. Queremos un marco regulador que contemple salarios mínimos, horarios compatibles con la vida personal, acceso a atención médica, medidas de conciliación familiar y mejoras contractuales. Además, este acuerdo permitirá profesionalizar aún más la estructura del club, atraer talento y retenerlo, y generar un entorno de trabajo donde las personas se sientan valoradas y protegidas. Es una apuesta por la sostenibilidad humana del proyecto.

También quieren garantizar la salud y el bienestar de las deportistas. ¿Cómo lo lograrán?

La salud y el bienestar no pueden ser secundarios en un club que aspira a la excelencia. Por eso, proponemos medidas concretas que van desde lo preventivo hasta lo asistencial. Estableceremos convenios con clínicas para que nuestras deportistas tengan acceso a revisiones médicas periódicas, diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados. Pero no nos quedaremos ahí, porque también queremos implementar programas de educación en salud, que incluyan nutrición, salud mental, prevención de lesiones y gestión del estrés. Creemos que una deportista sana es una deportista feliz y que el rendimiento no puede desligarse del bienestar integral.

Albert Llueca encabeza la candidatura Força Morvedre. / Levante-EMV

¿Cómo piensan reforzar la presencia del club dentro de la federación?

La presencia institucional es clave para crecer. Queremos que el BM Morvedre tenga una voz activa y respetada dentro de la federación, participando en comisiones, foros y espacios de decisión. Esto nos permitirá influir en políticas deportivas, acceder a programas de apoyo y financiación, así como colaborar en proyectos estratégicos que beneficien al balonmano en su conjunto. Además, una mayor presencia institucional nos dará visibilidad y prestigio, lo que se traduce en más oportunidades para nuestras jugadoras y más alianzas para el club.

¿Cómo garantizarán que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades dentro del club?

La igualdad no puede ser una meta lejana, sino una práctica cotidiana. Por eso, implementaremos políticas activas de igualdad de género, tanto en la gestión como en la práctica deportiva. Organizaremos campañas de sensibilización, formaciones tanto técnicas como administrativas y estableceremos mecanismos de evaluación para asegurar que se cumplan los principios de equidad en todos los niveles. Además, garantizaremos una representación equitativa en los órganos de decisión, porque creemos que la diversidad enriquece y fortalece cualquier proyecto.

¿Cómo implicarán a los socios y familias en la toma de decisiones?

La participación es uno de los valores que más queremos fortalecer. Un club no es solo su directiva, también es su gente, su comunidad y su historia compartida. Crearemos espacios de participación real y efectiva, como asambleas abiertas, encuestas periódicas y grupos de trabajo temáticos. Queremos que las decisiones importantes se tomen con el respaldo y la voz de quienes forman parte del día a día del club. Además, fomentaremos la transparencia en la gestión, publicando informes periódicos y manteniendo canales de comunicación abiertos y accesibles.

¿Qué mensaje enviaría a la gente del BM Morvedre?

A todas las personas que sienten este club como suyo, les digo que este proyecto es vuestro. No venimos a prometer milagros, sino a trabajar con honestidad, pasión y visión clara de futuro. Queremos construir un club que nos haga sentir orgullosas y orgullosos, dentro y fuera de la pista. Un club donde cada niña que empiece a jugar sepa que puede llegar tan lejos como sueñe. Un club que respete, que escuche, que inspire. Juntas y juntos haremos historia. Y lo haremos con el corazón en la mano y la mirada en el horizonte.