Noelia Alcaide: "Uno de nuestros pilares es el desarrollo integral de las niñas"

¿Por qué se decidió a presentar su candidatura a la presidencia el BM Morvedre?

Surgió en un encuentro de exjugadoras de la cantera. Nos planteamos formar una candidatura con el fin de visibilizar a la mujer, en general, y las deportistas, en particular. Queremos fomentar los valores que recibimos del club y perpetuar el sentimiento de pertenencia. ¿Por qué no formar una junta de conocedoras del sentimiento a pie de pista? ¿Por qué no aunar nuestro conocimiento en las diferentes áreas profesionales y ofrecerlo al desarrollo y crecimiento del club, en gratitud a la formación recibida en nuestra infancia y adolescencia? La decisión no fue fácil. Todas coincidimos en que presidir nuestro club requiere responsabilidad, respeto, compromiso, profesionalidad y mucho cariño, entre otras cosas. Con nuestro bagaje, entendimos que formamos un equipo muy competente para hacer frente a este reto. Nos pusimos a trabajar y desarrollamos nuestro proyecto.

¿Qué idea fundamental marca sus planes para el club?

El desarrollo personal, saludable y deportivo de cada una de nuestras jugadoras, dando soporte a medio y largo plazo a su empoderamiento. Ese es el camino para consolidar al club en la élite del balonmano. Ser atractivo para niñas, padres y madres, socios y socias, y también para la ciudadanía de Sagunto y alrededores. Además de llamar la atención de empresas locales por nuestros valores en educación, liderazgo, compromiso y profesionalidad.

¿Qué aspectos diferenciales puede aportar al club desde su candidatura?

El desarrollo integral de las niñas desde que llegan hasta que decidan irse. Esto es una continua evolución en su carrera personal y profesional, ya sea como jugadoras, entrenadoras, arbitras, etc. Ser referentes en igualdad a través del deporte. Que las niñas de Sagunto y alrededores quieran practicar el balonmano, que se sientan identificadas con los valores que ofrecemos. Otra diferencia es la neutralidad. Esta candidatura ofrece una junta transparente, equitativa, sin conflictos de intereses e implicada, no solo centrada en las niñas, sino en la comunidad a través del cuidado de los socios y socias, los patrocinios y la promoción del interés por nuestra ciudad.

¿En qué se traducirá su objetivo de optimizar los recursos para un "trabajo en equipo efectivo y eficiente"?

Cada una nos hemos especializado profesionalmente en áreas diferentes. Esto nos permite contar con gente altamente capacitada para cada área que consideramos de vital importancia. Unas cuestiones concretas son los grupos de trabajo que fomentarán las sinergias entre la directiva, las colaboradoras/es, los patrocinadores y las instituciones, todos con un papel importante. Contamos con mujeres especializadas en la formación deportiva, la salud, las relaciones institucionales, la comunicación o la gestión administrativa, que están trabajando activamente en la formación de esos grupos. Así, vamos a conseguir unos resultados altamente eficientes. Además, a nivel interno, es importante una comunicación fluida, con todas las áreas conectadas, para que la información hacia el exterior sea clara y llegue a más personas.

Parte de la candidatura de Ellas son balonmano. / Levante-EMV

Algún otro pilar de su proyecto que quiera señalar...

La motivación de las jugadoras. No queremos que el club sufra una fuga de talento. De ahí que, en el área de salud, vayamos a formar un equipo de profesionales que den soporte dentro y fuera de las pistas. Mantener la ilusión de las niñas, cuidarlas y darles herramientas a nivel integral favorecerá el vínculo con el club. Queremos que tengan sentimiento de permanencia. Valorar el esfuerzo, el compromiso y potenciar su liderazgo para seguir creciendo deportivamente.

¿Por qué han elegido a Verónica Cuadrado como directora deportiva?

Es un gran referente del balonmano en nuestro país y fuera de él. En constante formación, con una implicación absoluta como directiva de la Real Federación Española de Balonmano y que ya forma parte del club con unos resultados brillantes como entrenadora. Tiene un alto nivel de conocimiento tanto formativo como a nivel estructural del resto de clubes e instituciones. Sin duda alguna, es una profesional capaz de formar un equipo técnico excelente, contando tanto con entrenadores y entrenadoras que ya forman parte del club como con quienes ella considere. Es primordial contar con ella, puesto que su trayectoria personal como jugadora fue excelente, pero no lo es menos como técnica. En los dos años que está en el BM Morvedre ha llevado al equipo juvenil a sectores nacionales, incluso este año se han clasificado para el Campeonato de España, que se jugará en Sagunto con los ocho mejores equipos de España.