El BM Morvedre elige a su nueva directiva

La inédita jornada electoral que vivió el BM Morvedre se saldó con un ajustado triunfo de la candidatura encabezada por Albert Llueca (Força Morvedre), que obtuvo 16 votos más que Noelia Alcaide (Ellas son Balonmano). Emoción, gratitud, honor, responsabilidad, compromiso, ilusión, pasión, convicción, esfuerzo, cooperación, entrega, transparencia, humildad y ambición fueron algunas de las referencias del próximo presidente del club saguntino, que el lunes tomará posesión, en su discurso tras conocerse los resultados.

Albert Llueca en el momento de votar. / BM Morvedre

En estas primeras reacciones, Llueca, que fue concejal de Compromís y ahora es su secretario local, además de presidente del Arxiu Camp de Morvedre, hacía un guiño a sus contrincantes en las urnas, de quienes valora que "han reabierto la puerta del club a exjugadoras que pueden sumar mucho en el día a día". Sobre las cicatrices que pueda dejar este proceso electoral, el cabeza de cartel de Força Morvedre cree que "no, porque cada candidatura ha hecho sus propuestas y los socios han decidido. Nosotros siempre tendemos la mano a cualquiera que quiera trabajar por el club".

Debate constructivo

A la hora de explicar los motivos por los que cree que ha ganado su candidatura, Albert apunta que "ha sido el esfuerzo colectivo, el debate constructivo y la confianza en una visión de consolidación". Ahora, el objetivo es "que el BM Morvedre sea un referente en la formación deportiva y humana de las jugadoras. La cantera es el alma del club y debemos proporcionar a cada niña que quiera jugar al balonmano el apoyo necesario para crecer".

El vínculo con la afición, el trabajo en equipo y el diálogo constante son otras claves de este proyecto, que "tendrá momentos complicados y decisiones difíciles", que "estamos listos para afrontar con determinación", añade Llueca.

Supermiércoles

Esta nueva directiva, lejos de disponer de margen ahora pasa asentarse en el club, encara un final de temporada lleno de acción. La más inmediata llega este miércoles por partida doble, porque arranca en el Ovni la fase final del Campeonato de España juvenil, que para el BM Morvedre significará medirse a partir de las 17.15 horas al Metasa BM La Jota, mientras que, a las 20 horas en el pabellón René Marigil, el primer equipo se mide al Motivemarket.com Gijón en un partido clave para acercarse mucho a la salvación en la Liga Guerreras Iberdrola.

"Una victoria significaría dar un paso muy importante, pero no será fácil", apunta el técnico Manu Etayo. El entrenador del BM Morvedre añade en esta línea que "ahora todo está muy igualado. Los cuatro equipos -que disputan el play down para evitar el descenso- estamos muy comprimidos y nos jugamos las últimas bazas". Y concretamente del partido de este miércoles "para el Gijón -que es colista con tres puntos menos que las saguntinas- es la última oportunidad y ya vimos contra el Elda que no se rinde", pese a perder las asturianas por 16-18. En esa primera jornada, las saguntinas cayeron en Logroño (20-18).

Aspecto emocional

Pese a que el BM Morvedre ganó los dos partidos de la fase regular, Manu Etayo no se fía "esto es otra historia. Ellas han ido de menos a más y es cierto que tienen una plantilla corta, pero con calidad. Todos nos conocemos mucho, así que la clave estará en el manejo del aspecto emocional. Tenemos que movernos bien en marcadores con pocas diferencias".

Con la vuelta de Khadija Lafsahi, el BM Morvedre recupera a todos sus efectivos para un partido en el que la afición volverá a ser clave. "Animo a la gente a que venga, porque es un partido fundamental", concluye Etayo.