La Conselleria rechaza abrir un bachillerato nocturno en el Port de Sagunt

La Dirección General de Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Cultura Universidades y Empleo ha informado desfavorablemente a abrir un bachillerato nocturno en cualquiera de los tres institutos del Port de Sagunt para el próximo curso escolar, tal y como había pedido el ayuntamiento para así complementar la oferta existente en el IES Clot del Moro y evitar desplazamientos.

Aquella solicitud, como informó Levante-EMV, llegó después de un acuerdo plenario impulsado el pasado mes de febrero por Iniciativa Porteña. Ahora, esta formación es la que ha aireado esta negativa, censurando la medida.

La contestación firmada por el Director General de Centros Docentes, Jorge Cabo, alega directamente a la Orden del 19 de junio de 2009 de la Conselleria que regula la organización y el funcionamiento del bachillerato diurno, nocturno y a distancia. Concretamente, al artículo que establece que se podrá impartir estas disciplinas en régimen nocturno "con la solicitud previa de la dirección del centro público o titular del centro privado, concediéndose estas autorizaciones cuando las circunstancias personales sociales y laborales de un número suficiente de alumnos lo requieran".

En este sentido, remarca que "no existe ninguna solicitud por parte de los institutos del núcleo del Puerto de Sagunto sino que la propuesta parte del pleno del ayuntamiento".

La dirección general también cuestiona la existencia de un número suficiente de alumnado "que esté en circunstancias personales sociales y laborales que justifique la autorización". "Según el análisis de la oferta de plazas escolares en el curso 2024-2025 de bachillerato nocturno del IES Clot del Moro de Sagunt y la matrícula actual, en la que no se llega a cubrir las vacantes existentes, no se observa una necesidad de incrementar la oferta educativa de estos estudios", afirma en un comunicado enviado al ayuntamiento.

"Sí lo vemos factible"

Desde Iniciativa Porteña lamentan esta postura pero no se muestran sorprendidos. “Pese a que nos esperábamos la respuesta de Conselleria sí que vemos factible abrir el bachiller nocturno en cualquier centro de El Puerto", dicen recalcando que es el lugar "más habitado de la comarca y acercar los servicios públicos donde más gente reside, tal y como aparecía en la exposición de motivos de la moción presentada en el pasado mes de febrero".

Eduardo Márquez, concejal de Iniciativa Porteña, indica que: “Somos conocedores de personas que no han podido cursar el bachillerato nocturno por la lejanía entre El Puerto y el IES Clot del Moro, centro donde actualmente se imparte este tipo de bachiller. También pensamos que, si se habilita una nueva línea en cualquier centro en El Puerto, esa escasez de demanda que argumentan desde la Generalitat Valenciana se vería más compensada porque más alumnado optaría por esta opción”.

"Poco tacto"

Márquez recuerda que en la moción se demandaba únicamente una evaluar la posibilidad: “Directamente desde la Generalitat nos han dado un no por respuesta sin ni siquiera estudiar ni pensar sobre el tema a tratar. Somos conocedores que en el bachiller nocturno actualmente hay alumnado de El Puerto, Sagunto, Los Valles o La Baronia, pero decir que no sin entrar en el fondo del asunto o sin presentarnos un estudio detalle de la situación actual y de un análisis de los últimos años nos parece que desde la Conselleria de Educación han tenido muy poco tacto con El Puerto, en tanto en cuanto no son partidarios de acercar los servicios públicos donde reside en torno al 50% de la población de la comarca del Camp de Morvedre”.

Para finalizar, Márquez destaca que hay otros ejemplos: “Un caso similar es el bachillerato artístico, que tiene más demanda, llegando a cubrir todas las plazas y tampoco se plantean acercarlo hasta El Puerto", dicen en relación a una oferta que ahora solo se imparte en la comarca en el IES Clot del Moro. "Este abandono ocurre con diversos temas y la educación no es esquiva. Si de verdad queremos ser referentes también en educación, desde la Generalitat se deberían repensar sus decisiones”, afirman.