"Pasé horas haciendo fotos de la lucha contra el cierre de AHM"

La lucha contra el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) "dejó gran cantidad de imágenes en Sagunt que todavía no se han mostrado al gran público". Esto es lo que sostiene el veterano fotógrafo del Port de Sagunt y excolaborador de Levante-EMV Juan Higueras, un experto en Imagen, Fotografía y Vídeo que hoy ofrecerá en el Centro Cívico una charla titulada ‘Fotógrafos en la reconversión’.

El acto forma parte del 7º Ciclo de Conferencias 2025 organizado por la Asociación por el Patrimonio Industrial del Port de Sagunt (APIPS) con tal de difundir el legado de la ciudad y, en esta ocasión, reivindica el papel de quienes dejaron testimonio gráfico de esos duros años en los que el futuro se veía negro.

Higueras mostrará imágenes de su archivo personal hasta ahora inéditas pues, aunque se le ofreció participar en la muestra organizada por el 40 aniversario del cierre que coprodujeron la Universitat de València y la concejalía de Memoria Democrática de Sagunt, finalmente afirma que esto "no fue posible".

Esas instantáneas son las que empezó a hacer desde un momento clave tanto en la "cruzada" contra el cierre de AHM como a nivel personal: La tensa y accidentada visita que el 18 de marzo de 1983 realizó el presidente de AHM, José María Lucía, y que acabó con miles de personas impidiéndole salir de la Gerencia durante unas nueve horas, lo que hizo intervenir a la policía para rescatarle.

Juan Higueras, con una de las reproducciones de esas imágenes. / Marta Higueras.

Desde entonces, Higueras no soltó la cámara y tomó todas las imágenes que pudo de las movilizaciones. La razón es que entonces, tal y como recuerda, él era trabajador de la factoría "y no podía ir a todo", asegura. Aún así, no faltó en manifestaciones celebradas en Madrid o València capital o en situaciones de alta crispación, como la recordada y violenta quema de vehículos ante la comisaría.

Germen del Grupo Arse

Esta apuesta por comprar carretes y salir a la calle, según explica, es la misma que hicieron otros amantes de la fotografía con tal de dar testimonio gráfico de ese momento histórico que iba a marcar un antes y un después en el Port de Sagunt. Por eso, varios de ellos, acabaron formando un grupo integrado primero en la asociación vecinal La Forja que luego acabó independizándose de ésta y adoptó el nombre de Arse; una entidad que pronto logró sede y colaboración de la mano de la entonces Caixa Sagunt y que todavía existe, ahora apoyada por la Fundación Bancaja Sagunt.

"Me pasé horas enteras haciendo fotos de la lucha contra el cierre de AHM. Pero entonces no era igual que ahora. Tenías un carrete y, como mucho, comprabas otro; cuando ahora con una cámara digital podrías hacer mil en una mañana", explica.

La charla será hoy a las 18:30 horas, el Centro Cívico del Port de Sagunt, con entrada gratuita.