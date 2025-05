Protesta en Sagunt por la falta de inversión educativa

El malestar por la falta de avances en distintas obras incluidas en el 'Pla Edificant' se ha hecho hoy palpable a las puertas del CIPFP Eduardo Merello del Port de Sagunt durante la concentración convocada por la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic que luego se ha previsto a las 14 horas ante el CEIP Montíber de Sagunt .

Esta primera protesta ha contado con representantes de la comunidad educativa, así como autoridades municipales como el aclalde de Sagunt, Darío Moreno y el edil de Educación, Raúl Palmero.

Desde la entidad convocante han denunciado la "paralización" de numerosos proyectos que la Conselleria de Educación impulsó durante el anterior mandato del gobierno autonómico del Botànic dentro de ese 'Pla Edificant', que incluía la delegación de competencias a los ayuntamientos como vía de agilizar los procedimientos administrativos.

Esto, en el Camp de Morvedre, afecta de lleno a la remodelación del centro integrado de Formación Profesional (CIPFP) Eduardo Merello y del CEIP Montíber, así como el CEIP Maestro Tarrazona y el CEIP Baladre del Port, el CEIP Santa Anna de Quartell, el CEIP Domínguez Roca de Petrés, según han asegurado en el comunicado leído durante la concentración.

"El objetivo de la concentración no es otro que exigirle al gobierno valenciano que recupere toda la inversión del Pla Edificant, que no deje caer los proyectos como está haciendo y que no recorte los presupuestos asignados a mejorar las infraestructuras educativas. Además, que cumpla los compromisos en inversiones educativas que estaban proyectadas y que tampoco está llevando adelante", han asegurado.

"Muchos años esperando"

En el caso de la comarca, remarcan que "todos estos centros hace muchos años que llevan reclamando una nueva infraestructura que no llega", lo que ven como un "ejemplo de la carencia de compromiso con la educación pública del actual gobierno de la Generalitat.

Así instan a "no volver a los tiempos de los barracones" y a "impulsar el Edificant, nunca paralizarlo".