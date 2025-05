El impulsor del homenaje a Romeu en Sagunt desliga al consistorio del acto con una entidad ultra

El revuelo que se ha generado en Sagunt en torno al homenaje al héroe local José Romeu, al desvelar Compromís que el acto está coorganizado por una entidad vinculada a la ultraderecha, ha hecho que otra asociación que aparecía como colaboradora en el cartel anunciador se haya desligado de este reconocimiento. Se trata de la entidad de recreación histórica Aeqvor Nostrvm, que así lo ha comunicado en una red social remarcando que toma la medida ante las informaciones hechas públicas y que sus ideales "serán siempre los de defender los valores democráticos, así como la dignidad de las personas".

Como ha venido informando Levante-EMV, el acto está coorganizado por la entidad local que lleva promoviéndolo hace años, la Asociación Napoleónica de Sagunto, junto a Valentia Forum, una entidad "de extrema derecha", como afirma Compromís per Sagunt cuestionando la colaboración municipal que consta en el cartel anunciador.

Francisco Herráiz, el presidente de la Asociación Napoleónica de Sagunt. / Levante-EMV

Ante estas críticas, el mismo presidente de la Asociación Napoleónica de Sagunto, Francisco Herráiz, ha querido desligar al consistorio de este acto. "Fue cosa mía poner el logotipo del ayuntamiento en el cartel anunciador del acto a Romeu. Lo hice con toda la buena voluntad, a la vista de que el alcalde había venido y pensando que la institución merecía estar. Pero es algo que hice por mi cuenta y sin consultar", decía a este diario, dejando claro que "nunca ha pedido ayuda económica al ayuntamiento para organizarlo. Los carteles, las banderas y lo demás lo pago yo de mi bolsillo con mis ahorros", afirma.

Participación casual

Herráiz reconocía que la participación de Valentia Forum en este acto comenzó el año pasado de forma casual al descubrir él su existencia por internet mientras buscaba información de Romeu. "Al ver que su sede lleva el nombre del héroe saguntino, me puse en contacto con ellos y se ofrecieron a ayudarme en la organización. De hecho, son ellos los que piden permiso a la Delegación del Gobierno", explica considerando que es "una sociedad cultural" y lamentando la polémica. "No veo bien que gente que no se ha acercado nunca al homenaje vengan ahora como una junta de calificación y clasificación", decía en relación a Compromís y esperando que todo esto "no crispe ni tense" el homenaje previsto para el 8 de junio "para honrar a nuestro héroe José Romeu".