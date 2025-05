El estado del skatepark de Sagunt preocupa

El Partido Popular de Sagunt ha puesto el grito en el cielo por el “lamentable estado de abandono” en el se encuentra el skatepark del Polideportivo Municipal. Unas instalaciones que los populares han visitado con el fundador, presidente y entrenador del Club de Patinaje Diverse Scooter Team, Carlos López.

El portavoz del Grupo Municipal del PP ha manifestado su preocupación por el estado actual en el que se encuentran las pistas: “Es necesario implementar urgentemente mejoras significativas en este skatepark y realizar servicios de mantenimiento para asegurar la funcionalidad de las instalaciones y la seguridad de todos los usuarios que las utilizan día a día”, afirmaba Ximo Catalán.

Para Catalán, “el deterioro de las pistas, la presencia de tablas rotas, tornillos que sobresalen o de maderas podridas, representan un riesgo evidente para los miembros del club, especialmente para niños y niñas que entrenan allí y son más vulnerables, por lo que es necesario actuar. La falta de mantenimiento ha sido una preocupación recurrente que el PSOE de Sagunt ignora, comprometiendo la seguridad de los usuarios. Un equipo al que solo le importa la foto y no se preocupa por conocer el deporte”, criticaba el edil.

Inviable para competir

“Es una pena que a un club local que es referente en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional, en una disciplina innovadora y que ha demostrado el talento de la gente que conforma el club, no se les garantice un espacio acorde, donde poder entrenar y desarrollar todo ese potencial. Hablamos de que el club no puede organizar una competición o un campeonato en las instalaciones porque no están en condiciones para la Federación”, añade Catalán.

El portavoz del PP Sagunt enfatiza: "Es decepcionante ver cómo se ha descuidado este espacio y, no solo eso, sino que tengan que ser los miembros del club quienes hacen el mantenimiento con los pocos recursos que pueden aportar y, sobre todo, sintiéndose totalmente ninguneados por el equipo de Gobierno socialista”.

Detalle del mal estado de la instalación. / PP Sagunt

Falta de coordinación

El edil popular añade a sus críticas "la falta total de coordinación entre el alcalde, Darío Moreno y el concejal de Deportes, ante la situación de las instalaciones. Es inadmisible que el alcalde no sea conocedor de esto. Desde nuestro Grupo Municipal lo venimos denunciando desde hace tiempo: la gestión durante 8 años es poca o nula. Nos estamos malacostumbrando a la absoluta dejadez por parte del equipo de gobierno de Darío Moreno con aspectos fundamentales para la calidad de vida de nuestra ciudadanía, como son las instalaciones deportivas municipales. Por ello, instamos al alcalde a ponerse las pilas con los espacios de esta ciudad”.

Más apoyo a clubes

A este respecto, el concejal de Deportes, Javier Timón desmiente las acusaciones sobre la falta de coordinación con el alcalde asegurando que el asunto se ha tratado en pleno y ha sido el primer edil el que ha dado respuestas del mismo, por lo que "es conocedor", insistía el responsable de Deportes.

Por otro lado, Timón lanza un mensaje a los populares recordando que "el apoyo al deporte no se realiza únicamente con notas informativas, sino apoyando en el día a día a los clubes y asistiendo a sus eventos deportivos, donde no suelo encontrar a demasiados ediles del PP", termina.