La danza de primer nivel se abre paso en Faura

«Residències de Creació; Cossos transitius». Este es el revulsivo cultural que Faura despliega este fin de semana.

La voz de la prestigiosa bailarina Paz Rojo abría el proyecto en forma de libro. Con «Bailar en la era del No-futuro» la creadora abría su mirada ante sus seguidores que llenaron el Escorxador. La bailarina, investigadora y coreógrada acompañada por Oihana Altube, Arantxa Martínez y Ricardo Santana planteó la fortaleza de la danza experimental contemporánea en interacción con el concepto de destitución.

«Quizá haya llegado el momento de que la danza se atreva a rendir cuentas de nuestro tiempo, fijando la mirada en ambos: el tiempo, la danza. Ahora. Lo que (nos) baila» afirmaba Paz Rojo.

El público de Hort-Art pudo gozar con la propuesta de la artista que tras, estudiar danza en el Movement Research de Nueva York, se licenció en coreografía en la Universidad de las Artes de Ámsterdam (1996-2000).

Es doctora en Prácticas Performativas con especialización en coreografía por la Universidad de las Artes de Estocolmo (Suecia), donde realizó el proyecto de tesis de investigación artística The decline of choreography and its movement: a body's (path)way (2010-2020). Una investigación realizada en soportes coreográficos, performativos, escénicos, textuales, audiovisuales y curatoriales que, a lo largo de una década, ha dado lugar a una gran variedad de artefactos artísticos.

Paz Rojo, en plena intervención en Faura. / Hort-Art

Una vez más, l’Escorxador se convertía en urdimbre perfecta para una propuesta cultural que teje infinitos hilos ante una audiencia intergeneracional y multidisciplinar.

El programa de residencias 'Cossos Transitius' impulsado por la Acción Cultural Española y el Ajuntament de Faura forjó una propuesta cultural muy rica que continuará este domingo.

Nueva cita

Será en la jornada vespertina del domingo con el artista Andrés García Martínez. Con su “Paisaje, interludios y otros cuerpos. Recorrido poético en el jardín”, el bailarín ofrecerá su composición en el Parc de la Rodana, a las 18,30 horas.

Las posibilidades de diálogo entre la danza y el medioambiente generará una composición única. Esta muestra será el colofón de la residencia artística del creador afincado en Francia; de ahí que esta residencia se desarrolle en colaboración con el Institut Francés de València y el Festival Diez Sentidos de la ciutat de València.

Una vez más, las residencias de creación de Hort-Art pivotan entorno a la potencialidad del artista, el desarrollo de la mirada del público respecto de la danza, el movimiento y los nuevos lenguajes artísticos y la interacción comunidad-artistas que nutre las propuestas culturales en continuo movimiento.

Faura alberga así una programación cultural muy singular pues focalizar la danza como espacio de diálogo, aprendizaje y dinamización resulta significativo para el municipio.