La plantilla de la empresa municipal de Sagunt denuncia "la mala gestión"

El comité de empresa de la firma municipal de Sagunt , la SAG, ha querido denunciar "el malestar generalizado que existe actualmente en la plantilla con la dirección de la firma" y valora incluso ir a la huelga u otras movilizaciones si no hay cambios.

La crispación existente ya les hizo pedir formalmente una reunión del consejo de administración el pasado 25 de abril "para poder trasladarles las preocupaciones e inquietudes de los trabajadores, con el objetivo de buscar soluciones conjuntas que mejoren el clima laboral y la productividad de la empresa", según solicitaron por escrito.

Sin embargo, al ver que el tiempo pasa sin recibir respuesta y que "la indignación va en aumento", han convocado este lunes dos asambleas donde la respuesta obtenida incluso ha sorprendido al presidente del comité, Pedro Jesús Martínez, según este reconocía a Levante-EMV. "Llevamos muchos años con jornales congelados y hay mucha crispación. Gente queriendo hasta saltarse los plazos y convocar ya una huelga", decía tras una primera convocatoria que reunió a unas 76 personas y luego otra similar. "En las dos asambleas ha habido unanimidad. Los 141 asistentes se han mostrado de acuerdo en empezar a visibilizar el descontento e ir al próximo pleno, además de denunciar el acuerdo en vigor donde tenemos las antigüedades congeladas o cuestiones como cobrar los fines de semana como días laborables", añadía la secretaria, Lorena Salar.

Un momento de la asmablea de la tarde. / Levante-EMV

Otro de los motivos del descontento, como explica Martínez, es la "presión" que aseguran sentir "la mayoría de los trabajadores" debido a que "muchas de las bajas no se cubren". Esto, según explica, incluso lleva a otros a no poder trabajar. "Ahora hay unas 60 personas de baja solo en aseo urbano, en su mayoría por ansiedad y depresión por esa presión a la que les están sometiendo", afirma.

La falta de cobertura de las bajas de barrenderos, según explica, ha hecho que en días laborables haya llegado a haber "2 ó 3 en todo el Puerto de Sagunto cuando antes había 14 de media y uno o dos en Sagunto, cuando había una media de 8". "Esto incide inevitablemente en los resultados pues se cubre lo principal, pero a otras cosas no se llega. Por tanto, se queda mucha faena sin hacer, con lo que la ciudad está más sucia y hay quejas, como se ha visto en estas Fallas y estas Pascuas".

"Intento de ir privatizando"

A esto le suman lo que el comité ve un "intento de ir privatizando servicios". Según explica Martínez, desde la dirección se impulsó un contrato a una empresa externa el pasado mes de abril para recoger los contenedores "pequeños" de la zona de playa del Port que no se pueden vaciar con sus camiones de carga lateral. Aquella medida la adoptaron por mucho que los representantes de los trabajadores se hubieran opuesto, como apunta Pedro Jesús.

La realidad, sin embargo, acabó poniéndose de parte de la plantilla por una cuestión imprevista. "La empresa mandó solo a un conductor y a un camión no adecuado para operar en esa zona, por lo que no llegó a trabajar. Lo que no sabemos es si se va a buscar a otra empresa para este tipo de tareas", afirma.

Participantes en la asamblea. / Daniel Tortajada

Malestar en otras secciones

Desde el comité se remarca que el malestar por la "presión y por la falta de cobertura de las bajas" no es único de la sección de Aseo Urbano, sino que se extiende por Jardines y la sección de limpieza de edificios públicos. De hecho, esta última ya hizo visible hace poco el malestar por este motivo, como informó Levante-EMV. "La mayoría de la plantilla se siente muy presionada, con sobresfuerzos psicológicos y mentales. Encima, nos tememos que la situación se agrave cuando en verano empecemos con los turnos de vacaciones", asegura su presidente, queriendo dejar claro que "si la gente ve sucia alguna zona de la ciudad, la culpa no es del trabajador sino de la gestión de la empresa que está haciendo la dirección y que no sabemos si llega también hasta el ayuntamiento".

Desde esta redacción se ha intentado el punto de vista de la dirección de la empresa y del ayuntamiento, pero al cierre de esta edición ha sido imposible. Ahora, ante las recientes quejas de los servicios de limpieza de edificios públicos, en el gobierno local municipal sí se destacó que «las bajas intentan cubrirse a la mayor brevedad y se hace un importante esfuerzo organizativo para que nadie asuma una carga de trabajo excesiva».