El nivel de vida en Morvedre baja por primera vez en más de una década

Los últimos indicadores conocidos sobre la pobreza y las condiciones de vida han revelado para el Camp de Morvedre un empeoramiento sin precedentes en más de una década. La variable que ha roto con su tendencia alcista en todo ese tiempo es la renta media por unidad de consumo, que calcula el poder adquisitivo de un hogar y que, desde 2013, cuando apenas superaba los 12.800 euros anuales, había crecido ininterrumpidamente hasta situarse en 2023 por encima de los 20.000 euros en el conjunto de la comarca.

Sin embargo, según este trabajo del Institut Valencià d'Estadística (IVE) con base en la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), este indicador cayó el pasado ejercicio un 5 % hasta poco más de 19.000 euros.

De tercera a antepenúltima

Además de quedarse por debajo de los promedios autonómico (19.574 euros) y provincial (21.154 euros), este descenso hunde al Camp de Morvedre hasta el antepenúltimo puesto según la renta por unidad de consumo entre las 16 comarcas valencianas, solo por delante de la Safor y la Costera. El año pasado ocupaba la tercera posición, solo por detrás de l'Horta Nord y València.

La comarca con capital en Sagunt , junto a la Ribera Alta y la Vall d'Albaida, fueron las únicas que vieron reducido su nivel de vida el pasado año respecto al anterior.

Vista de edificios y viviendas en el Norte del Palància. / Daniel Tortajada

Riesgo de pobreza

Pero este no es el único indicador que enciende las alarmas en el Camp de Morvedre, ya que el riesgo de pobreza y exclusión social alcanzó en 2024 un nuevo máximo histórico. Se trata concretamente de la tasa Arope, por las siglas en inglés de At Risk Of Poverty or social Exclusion, que se actualizó con los objetivos de la estrategia Europa 2030.

Esta variable establece la vulnerabilidad de las personas que están en alguna de las tres situaciones entre el riesgo de pobreza, considerado cuando los ingresos por unidad de consumo no alcanzan el 60 % de la media del territorio en el que habita; la baja intensidad en el empleo, que se da cuando los miembros del hogar entre 18 y 64 años, sin incluir a estudiantes y pensionistas, no han trabajo más de un 20 % durante el año de referencia; así como la carencia material y social severa.

Carencia material y social

En este último caso se encuentran quienes tienen limitaciones en siete de las 13 situaciones entre no poder irse de vacaciones al menos una semana; no comer carne, pollo o pescado al menos dos días; no mantener la vivienda a temperatura adecuada; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos; acumular retrasos en el pago de recibos relacionados con la vivienda o con compras a plazos; no tener coche; no poder cambiar los muebles viejos; no poder comprarse ropa nueva; no disponer de dos pares de zapatillas en buenas condiciones; no poder reunirse con familiares o amigos para comer o tomar algo; no participar regularmente en actividades de ocio; no poder gastarse un pequeña cantidad de dinero en sí mismo y no tener conexión a internet.

Vista de La Baronia. / Daniel Tortajada

Menores de 16 años

Según esta tasa Arope actualizada, una cuarta parte de la población del Camp de Morvedre está en riesgo de pobreza y exclusión social, un empeoramiento del 13 % respecto al ejercicio anterior, que impacta especialmente a los menores de 16 años, entre quienes casi un tercio está en esta situación, según siempre las estimaciones del IVE.

Esta variable presenta una anomalía estadística en la comarca, ya que hay más porcentaje de hombres que de mujeres en estas condiciones de vida. En la comparativa con otros territorios, el Camp de Morvedre está mejor que el conjunto de la Comunitat Valenciana, pero peor que el promedio provincial.