Morvedre recibirá 43.000 € para avanzar en memoria democrática

El Camp de Morvedre ha sido incluido dentro del plan de inversiones aprobado por la Diputación de València para la recuperación de espacios de la Memoria Democrática. Dentro de una iniciativa que financiará proyectos en 20 municipios valencianos con una inversión global de 525.000 euros, la entidad provincial destinará 43.000 euros a actuaciones en cuatro municipios cercanos a Sagunt: Estivella, Gilet, Quart de les Valls y Quartell.

En concreto, ha aprobado conceder ayudas para la adecuación y limpieza de accesos a las trincheras de la Guerra Civil de Beselga y Puntal de Pedro en Estivella; la puesta en valor de las trincheras de la Paz en Gilet; el monumento de homenaje a los exiliados del conflicto armado en Quart de les Valls; así como la colocación de carteles informativos de los refugios de Quartell.

La decisión la ha adoptado en una Junta de Gobierno provincial tras recibir distintas iniciativas presentadas por los ayuntamientos. En total, ha concedido 500.000 euros que subvencionarán 22 proyectos de 20 municipios este mismo año y otros 25.000 euros que servirán para completar en 2026 algunas de las acciones aprobadas.

La vicepresidenta de la Diputación y responsable de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha destacado «la importancia que las instituciones continúen invirtiendo en la Memoria, tanto en la recuperación de los restos de las víctimas como en la preservación de espacios y monumentos que las recuerdan.

Más recursos y ejecución

Enguix recuerda que estas ayudas para ayuntamientos son solo una de las líneas que la corporación mantiene abiertas en materia de memoria, junto a las subvenciones competitivas para asociaciones sin ánimo de lucro (150.000 euros); las subvenciones directas a exhumaciones e identificaciones genéticas (más de 300.000 euros) y otras ayudas nominativas y financiación de actividades de promoción y fomento de la memoria.

“Los recursos son básicos en la apuesta por la Memoria”, señala Natàlia Enguix, quien considera fundamental “acompañar a los beneficiarios en el proceso para que los proyectos se terminen ejecutando y no olvidemos entre todos unos hechos nefastos para la historia del país que no deben volver a repetirse”. En esta línea, “hemos ampliado el plazo de ejecución de los proyectos del año pasado, a petición de los ayuntamientos, para que puedan terminar los trabajos y no tengan que renunciar a parte de las ayudas”.

Divulgación

La vertiente divulgativa se reforzará de nuevo este año, manteniendo los premios ‘La Memòria a l’Escola’ y ‘María la Jabalina’, así como ‘La Memòria a les Biblioteques’, junto a publicaciones propias, exposiciones, digitalización de fondos documentales de los municipios y la creación de un centro documental de Memoria Democrática Valenciana.

Entre las novedades divulgativas destaca la organización del congreso internacional Memoria y Democracia, que se celebrará en octubre; y en el ámbito de las exhumaciones está prevista la primera intervención impulsada desde la propia Diputación, con ayuda del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Se trata de la exhumación de una fosa común en el cementerio de Llíria, con un coste previsto de 142.000 euros para 2025.