La semana “Majors en Marxa” de Canet va a más

Un almuerzo de germanor marcó este lunes el inicio de la tradicional semana “Majors en marxa, Canet celebra la vida”, organizada por la Concejalía de la Tercera Edad del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. Hasta el próximo viernes se han programado casi una veintena de actos cuyo objetivo es ayudar a socializar a los “jóvenes mayores de más de sesenta años” de la localidad. Este año, el número de inscritos en las distintas actividades ha crecido un 20% con respecto al año anterior.

La semana ‘Majors en Marxa’ comenzó este lunes a las 10:00 h con la presentación del programa de actividades y, posteriormente, en la Casa de los Llano, tuvo lugar un pequeño almuerzo. Por la tarde, a las 17:30 h, se celebró el taller de estética ‘Temps de cuidar-se’, destinado a fomentar el autocuidado y aumentar la autoestima. Hoy estaba prevista la tradicional excursión, que este año tendrá como destino Segorbe, seguida de una comida. A lo largo de la semana, las actividades incluirán talleres de cocina, torneos (desde parchís a petanca, pasando por ping-pong o Rummikub) y clases de gimnasia. El punto final lo pondrán una merienda y una exhibición de gimnasia rítmica el próximo viernes en la Casa de los Llano.

María Martínez, con una vecina. / Ayuntamiento de Canet

Según explicó María Martínez, concejala de Tercera Edad, “con la semana ‘Majors en marxa’ queremos rendir homenaje a nuestros mayores y también aprovechamos para hacer balance de todas las actividades que se han desarrollado a lo largo del año. De lo que estamos muy orgullosos es que el número de inscritos en las actividades ha crecido un 20% con respecto al año anterior”.

Martínez recordó que, a lo largo del año, se realizan todo tipo de talleres, “desde sesiones de risoterapia a gimnasia cognitiva, pasando por clases para sacar el máximo partido al móvil o arte-terapia. Todas estas actividades sirven para que esos vecinos y vecinas que se cruzaban por la calle y, simplemente, se saludaban, se hayan convertido en amigos y amigas que organizan actividades conjuntas”.

“En Canet d’en Berenguer”, explica el alcalde de la localidad, Pere Antoni, “todos somos importantes y cada uno tiene sus necesidades específicas. Por eso, además de toda la oferta de actividades a lo largo del año, dedicamos una semana a nuestros y nuestars mayores como muestra de reconocimiento y cariño”.

Momento del taller de nuevas tecnologías. / Ayuntamiento de Canet

Cursos de nuevas tecnologías

Una de las actividades que más éxito ha tenido este año ha sido el curso Majors amb tecnologies (envelliment actiu), cuyo objetivo es enseñar a este colectivo a sacar el máximo provecho de sus teléfonos móviles. “No es que no sepamos usar el móvil, es que no sabemos sacarle todo el partido; muchas veces tenemos que pedir ayuda. Ahora, este curso nos ha servido para perderle el miedo al móvil y no molestar tanto a los hijos”, bromeó Estrella Lopera, una de las participantes en la iniciativa Majors amb tecnologies (envelliment actiu). Ella fue una de las invitadas al programa Moatros, el pódcast de l’Espai que presentan Pau Tur y Romeo Baldiris, en el que hablaron de los cursos Les persones majors també aprenen.

Por su parte, Manuel Martínez, que también participó en el curso, aprovechó su intervención para animar a más gente a acudir: “Parece que a los hombres nos cuesta más animarnos, que somos más de bar o de fútbol, pero yo recomiendo a la gente que se informe y se apunte”.

Fran Prados, profesor de Majors amb tecnologies, se mostró encantado con la experiencia: “El curso ha sido una experiencia muy chula, que ha durado desde septiembre hasta mayo, y, al final, ya no es lo que se enseña, sino el agradecimiento que demuestran y ver cómo aprenden: al principio les decía yo cómo bajarse una aplicación y ahora me vienen y me dicen que han bajado 20 y se han quedado sin memoria. Gestionar desde el móvil las relaciones con la administración no es nada fácil, independientemente de la edad, y con este curso se lo ponemos un poco más fácil”.