El renovado PSPV-PSOE impulsará una mancomunidad en Morvedre

Impulsar la creación de una mancomunidad comarcal es el objetivo que se ha fijado la nueva ejecutiva del PSPV-PSOE en el Camp de Morvedre que lidera el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, tras el 14º Congreso celebrado este domingo en Quart de les Valls ; una cita que contó con el respaldo de la secretaria general a nivel autonómico, Diana Morant y el responsable provincial, Carlos Fernández Bielsa.

La constitución de este organismo es una vieja aspiración tanto de los socialistas como de otros partidos como Compromís que ya provocó numerosas gestiones en otras épocas, como ocurrió en 2006 e incluso más adelante, cuando los nacionalistas lograron la alcaldía de Sagunt. Sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente que anhelan sobre todo en las poblaciones más pequeñas y con menos recursos, dada la disparidad de habitantes que hay entre localidades como Sagunt, que supera los 70.000, y el resto de poblaciones.

En su congreso, los socialistas apostaron por esta fórmula y, como se expuso en la ponencia política, se marcaron la creación de este organismo como su "próximo gran proyecto", frente a las apuestas de otros partidos por diferentes modelos.

Darío Moreno, en su intervención. / Levante-EMV

"La cooperación entre municipios, especialmente a través de las mancomunidades, ha demostrado ser una herramienta eficaz para optimizar recursos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los intentos de desmantelar estas estructuras, motivados por intereses partidistas y una visión centralista, representan un grave retroceso para el bienestar de nuestras comarcas. Es imprescindible resistir a estos ataques y defender la cooperación municipal como un pilar fundamental de un modelo de gobernanza progresista, solidario y cercano a la gente", expuso la secretaria general de Joves, María Rubio al desgranar esta idea en la ponencia política.

"Integración"

Según remarcó: "Es esencial dar un paso más hacia la integración comarcal del Camp de Morvedre con el objetivo de alcanzar un mayor grado de cooperación y, por tanto, de bienestar", dijo al tiempo en que ponía ejemplos. "Si el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto cuenta con 10 profesionales, no tiene sentido que no pueda asistir a mujeres víctimas de violencia de género de otras localidades. Tampoco tiene sentido que para asuntos en los que ya se colabora, como Turismo, Aguas o Empleo, no exista un respaldo administrativo equiparable y suficiente", argumentó.

“El Camp de Morvedre no se entiende sin el papel de todos y cada uno de sus municipios. Cada pueblo importa. Cada voz cuenta. Cada realidad suma. Y con esa idea nace este proyecto”, insistió el nuevo secretario general, Darío Moreno.

Darío Moreno, en su intervención. / PSPV-PSOE del Camp de Morvedre

Apoyo mayoritario

Bajo el lema “Una comarca que avanza”, el congreso respaldó la renovación de forma mayoritaria pues un total de 33 delegados votaron a favor frente a 9 abstenciones, después de que otros siete delegados se ausentaran antes de ese momento.

La sensación predominante fue de unidad tras el esfuerzo realizado previamente por integrar a las distintas sensibilidades del partido, entre las que se cuentan tanto partidarios del secretario general provincial, Carlos Fernández Bielsa, como del que fuera su rival en las primarias, Robert Raga.

Solo hubo descontento entre algunos afines a Javier Timón, el edil de Sagunt que optó a ser el nuevo secretario general de la comarca pero, finalmente, no pudo lograr los avales necesarios para rivalizar con Darío Moreno.

Herrera, González, Morant y Moreno. / PSPV-PSOE del Camp de Morvedre

Unidad

El nuevo secretario general, en cualquier caso, hizo “un llamamiento claro y firme a la unidad”. “Hemos revalidado alcaldías cuando hemos estado juntas y juntos. Y perdimos oportunidades cuando nos dividimos”, remarcó tras tomar el relevo de Ernesto Herrera, con palabras de agradecimiento a su trabajo.