Más de 120 personas aspiran en Canet a cada plaza nueva de policía

El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer se ha encontrado con un aluvión de aspirantes en el proceso abierto para aumentar su plantilla de la policía local con cinco agentes.

En total y según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, los candidatos que presentaron la documentación fueron 372, aunque la convocatoria reserva dos plazas por el turno de movilidad, por la que se han interesado nueve personas que ya ejercen de policía para otros ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, y tres por el turno libre, abiertas para nuevos agentes.

En este último es en el que se ha concentrado un promedio superior a los 120 aspirantes por cada plaza ofertada, aunque el consistorio ha hecho pública la primera criba que ha dejado fuera a más de 60 candidatos por no presentar la instancia según el modelo establecido en las bases, por no acreditar el pago de la tasa de 65 euros, por falta de firma o por no justificar el derecho a la bonificación.

Pruebas selectivas

Abierto ahora el plazo para que estos excluidos presenten alegaciones que, en caso de ser atendidas, les permitiría reincorporarse a este procedimiento que engloba la oferta pública de empleo de Canet correspondiente a 2024 y 2025. La aprobación de la lista definitiva de admitidos dará pie, con un margen mínimo de dos semanas, a las pruebas selectivas, que en el caso del turno libre arrancarán con el test de aptitud física, que incluye carreras de velocidad y resistencia, lanzamiento de balón medicinal y natación.

Control policial en Canet. / Daniel Tortajada

Posteriormente, se evaluará la capacidad psicotécnica, antes de pasar al ejercicio escrito con 50 preguntas tipo test, el práctico sobre un caso del temario, el examen de valenciano y el reconocimiento médico final. Los aspirantes que superen este proceso deberán afrontar el curso del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias y un periodo de prácticas de doce semanas.

Bolsa de empleo

En ese punto se elegirá a los tres elegidos y el resto se integrará en una bolsa del empleo a la que el Ayuntamiento de Canet podrá echar mano cuando se presente la próxima necesidad de cubrir vacantes o ampliar su plantilla policial.

Proceso más simple

Para las plazas por turno de movilidad, el procedimiento se simplifica hasta el punto de limitarse a la prueba psicomédica y el concurso de méritos.