Canet se convierte en plató para un rodaje

Un hotel de Canet d’en Berenguer se va a convertir en los próximos días en plató para el rodaje de un cortometraje que ganó el premio al mejor guion en el Skyline Benidorm Film Festival y, desde el humor, aborda el tema de las nuevas masculinidades.

Para poder llevar a buen puerto la iniciativa, la productora AmoraFilms está buscando, a través de su web y de la página en Facebook del Ayuntamiento de Canet, 20 figurantes (sobre todo hombres) que quieran aparecer en la película. “No se necesita experiencia previa, solo ganas de pasarlo bien, conocer gente nueva y vivir desde dentro cómo funciona un rodaje. Pueden apuntarse tanto personas solas como grupos de amigos, de cualquier edad o género”, explican desde la productora, especificando que la participación no está remunerada.

Ultra todo está dirigida por Marina Maesso y Casandra Macías, guionistas de Poliamor, la última película del director Fernando Colomo, y preparan actualmente la adaptación de la película francesa Prête-moi ta main, de Éric Lartigau. Por su parte, Alejandra Mora (de Amora Films) ha participado en la producción de Bodegón Fantasma (Enrique Buleo) y Un blues para Teherán (Javier Tolentino), entre otras.

Las directora de 'Ultra todo', Marina Maesso y Casandra Macías. / Levante-EMV

El guion fue el ganador, de entre diez candidatos, de la novena edición del Skyline Benidorm Film Festival, celebrado el pasado abril.

Según explicó Marina Maesso, “los valores masculinos hegemónicos llevan tiempo en el punto de mira. Conceptos como ‘nuevas masculinidades’ o ‘deconstrucción’ están de moda. Deconstruir implica aprender cosas nuevas, pero también desaprender aquellas que, siendo dañinas, se han normalizado. Este cambio no es fácil y los fallos forman parte del proceso. Muchos hombres intentan cambiar y no saben bien cómo o hacia dónde dirigirse. Nos tropezaremos entonces con un comentario indebido, hablar de más, actuar de menos, etc. Pero es importante que en todos estos casos tengamos también tolerancia al fallo”.

Por su parte, Casandra Macías añadió que “la cinta aborda la masculinidad y la confusión de manera humorística, ofreciendo una perspectiva divertida y reflexiva sobre los desafíos que enfrentan los hombres al tratar de comprender y apoyar el feminismo. Una mirada que se ejerce desde el respeto y el cariño hacia nuestras parejas, padres, amigos y compañeros. Al interés sociológico se suma también el narrativo, con un planteamiento estético sorprendente que bebe de diversas y heterogéneas fuentes”.

Fotograma de "Ultra todo". / Levante-EMV

La historia se ubica en Marte, en el año 2090 y parte de dos amigos de 45 años, Rubio (interpretado por Luis Maesso) y Moreno (Carlos Gorbe), que quieren ir a la piscina a darse un baño y tomar el sol. Pero lo que parece un hecho de lo más anodino se convierte en una aventura, ya que no quieren molestar a nadie.

Proyección internacional

La productora Alejandra Mora explica que aspiran a estrenar el corto internacionalmente en un festival de primera línea como el Festival de Sundance o SXSW, los cuales dan especial valor a las narrativas independientes con vocación comercial.

Además, Ultra todo viajará a otros festivales internacionales que no requieran premiere, pero con destacada visibilidad, como 25FPS, Uppsala, IndieCork, Vienna Shorts o Clermont-Ferrand, para potenciar su interés. Por último, cuentan con un contrato de distribución y ventas internacionales con More than Films, especializada en cortometrajes europeos y de autor de cineastas emergentes.

A nivel nacional, el objetivo es presentarlo en el Festival de Málaga o en Cinema Jove y trabajar el recorrido de festivales de 2026, con la presencia de las directoras, para aplicar a las candidaturas de los premios Goya a finales de año. Barajan la posibilidad de que Ultra todo pueda verse en televisiones autonómicas como À Punt Mèdia y TV3, y otras de carácter nacional como Movistar o TVE.