Sagunt se asegura 1,7 millones en inversiones con la venta de una parcela industrial

La escasez de suelo industrial en el marco del crecimiento económico en el que está subido Sagunt ha permitido al ayuntamiento dar continuidad a la buena racha que arrastra como agente inmobiliario. El último éxito en este campo ha supuesto la venta, a expensas todavía de hacerse oficial con la firma de las escrituras, de una parcela de 13.500 metros cuadrados por la que ha conseguido casi 1,7 millones de euros.

Este dinero irá a engrosar directamente la partida de inversiones, que para este 2025 asciende en las previsiones iniciales a 12,5 millones de euros, de los que casi el 30 % está en función de la enajenación de solares. Entre las actuaciones concretas que dependen total o parcialmente de estos ingresos se encuentran la ampliación de los cementerios, la construcción del centro polivalente de Sant Cristòfol, la sustitución de las protecciones del río Palància, la estructuración de una red de baños públicos, el desarrollo de intervenciones urgentes en la Gerencia o la implantación de la zona de bajas emisiones.

Ubicación

En un procedimiento que también sacó al mercado otros bienes por los que no se han recibido ofertas, esta parcela industrial se localiza en el polígono Eucolsa entre los centros productivos de NSG Group (Pilkington) y Hierros de Levante (Bamesa).

Instalaciones de Bamesa. / Bamesa

Esta última empresa, dedicada a la siderurgia y que ya ocupa casi 80.000 metros cuadrados, ha sido la adjudicataria, según confirman fuentes municipales, que tienen pendiente una reunión con la firma domiciliada en Barcelona, desde donde tampoco han aclarado a preguntas de Levante-EMV el destino que se le dará a esta ampliación. En cualquier caso, esta inversión afianza la posición de la empresa en Sagunt, que se mantiene en los puestos más altos del ranking comarcal con una facturación por encima de los 220 millones de euros en 2023.

Última década

Esta enajenación no solo permite superar los ingresos obtenidos por este concepto durante el pasado año, que alcanzaron los 890.000 euros con sendas compraventas de suelo industrial y comercial, sino que rebasa la recaudación que el ayuntamiento había obtenido por esta vía en la última década.

Si bien esta operación da una alegría a las arcas municipales, endulzada al cerrarse en el primer intento, la suerte no ha sido la misma con los otros tres lotes por los que no ha habido ofertas por cuarta vez. El que más interés mostró el ayuntamiento por impulsar su desarrollo son los 3.300 metros cuadrados en la calle Giuseppe Verdi del SUP-2 Este del Port de Sagunt, donde hay programadas 85 viviendas de protección pública en un edificio de ocho alturas. En 2022 fue la primera tentativa de venta por algo más de 1,9 millones y ahora no ha cambiado la suerte pese a rebajar su precio hasta los 1,2 millones de euros.

Suelo comercial y terciario

Esta misma línea han seguido los 2.318 metros cuadrados de suelo comercial en la calle Barraquero del Macrosector III-PAI Fusión, cuyo descuento rozó el 38 % hasta ofrecerlo por 409.000 euros, así como los 978 metros cuadrados de uso terciario en la avenida Sindicalista Miguel Lluch del PNN2 del Port de Sagunt, que se lanzaron al mercado con un precio 18 % por debajo del primer intento hasta dejarlo, con la misma suerte, en 133.000 euros.