Es urgente mejorar la sanidad pública

El siguiente texto es una reflexión sobre el funcionamiento de los órganos de participación en la sanidad pública que son mejorables y que, por tanto, me veo con la obligación de hacer constar algunas deficiencias que es necesario reparar por el bien del servicio público. En el Hospital de Sagunt o existe un Consejo de Salud, del que formo parte en representación de los vecinos y vecinas, después del nombramiento por las Cortes Valencianas, a propuesta de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (CAVE -COVA).

El pasado 29 de febrero se celebró el último consejo en el que planteé algunas cuestiones, según constan en acta, sobre temas candentes como las listas de espera. Se nos pasó un listado de algunos servicios. De Pedriatria, no contestaron. De Oftalmología, tampoco. Por mi parte, hice constar una pequeña encuesta, de elaboración propia, en la que, en Atención Primaria, en el mejor de los casos la demora es de 15 días.

Por otra parte, en Traumatología, 154 días. En Dermatología, 70.

Hospital de Sagunt. / Daniel Tortajada

Consejos Básicos de Salud

También pregunté si ya estaban formados los Consejos Básicos de Salud, o sea, los Consejos de Ambulatorio y Centro de Especialidades. Me contestan que no. Estos consejos deberían estar funcionando desde 2024 y, a fecha de hoy, no sabemos cuándo se van a formar. Esta desidia nos lleva a pensar que no hay interés en que el movimiento vecinal esté representado en los consejos de salud básica para preguntar y recoger información y luego compartirla con los vecinos y las vecinas. Un derecho democrático esencial como servicio público, por otra parte.

Un caso concreto

Quisiera hacer una referencia al caso de una paciente que me ha enviado la siguiente documentación. El médico de cabecera le envía al oftalmólogo para que le haga una revisión porque padece de cataratas. A los treinta días le contestan que revisada la propuesta por el especialista, se considera que su dolencia sea tratada en su Centro de Salud. En caso de agravamiento y que su médico de familia estime la necesidad, desde la Atención Primaria, remitirá de nuevo la consulta al especialista. La propuesta llega de nuevo al médico de familia y este siguiendo las indicaciones del escrito, vuelve a pedir que sea visitada por el especialista. Pues bien, de nuevo, vuelve a recibir otro comunicado que dice lo mismo que el anterior. Todos sabemos los medios con los que cuentan en Atención Primaria para poder llevar un seguimiento de oftalmología

Parece que no se está por la labor de que la sanidad pública sea de calidad o igual hay algo más detrás de toda esta lamentable situación.