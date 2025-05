Sagunt eleva en una semana más de cien incidencias del nuevo bus a València

Más de cien incidencias. Esto es lo que ha trasladado el Ayuntamiento de Sagunt a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) en la primera semana de funcionamiento del nuevo servicio de autobús a València que está llamado a acabar con históricas deficiencias y a incluir refuerzos que se adaptaran a la actual demanda.

La Alcaldía ha hecho llegar estas quejas con informes redactados en varios días, tal y como ha ido recibiéndolas de los propios afectados y colectivos como la Plataforma por el Bus al Puerto.

Muchas de ellas son por masificaciones en horas punta, sobre todo, en los horarios de entrada y salida de clases o trabajos, por falta de frecuencias entre las 15 y las 17 horas en días laborales o ausencia de refuerzos anunciados.

Como afirma el alcalde, Darío Moreno, «la Generalitat nos trasladó, en su visita al municipio, que los problemas en el servicio de autobús serían puntuales durante estas primeras semanas, dado que se estaban aún realizando ajustes y modificaciones. No obstante, avanzan los días y nos encontramos con situaciones que no son permisibles ni aceptables. Y con movimientos que no comprendemos y que suponen dar pasos atrás».

Según explica, «sin ir más lejos, tras exponer en un primer momento a la Generalitat los problemas de masificación, nos indicaron que se incorporarían autobuses de refuerzo. Lo vimos en la franja de las 15.00 horas. Sin embargo, este martes, la ciudadanía se encontró en Blasco Ibáñez y frente a la Universitat Politècnica de València esperando autobuses de refuerzo que nunca pasaron».

Para Moreno, «podemos llegar a comprender pequeños descuadres en los tiempos, pero lo que no podemos consentir es que los autobuses no pasen. Tampoco que los autobuses estén al completo al principio del trayecto y que no recojan a nadie en ninguna parada más».

Daniel Tortajada

Seguir reivindicando

También remarca el apoyo municipal a los usuarios. «Vamos a seguir reivindicando las mejoras hasta lograr un servicio de autobús que realmente funcione y que cubra las necesidades de este municipio. Desde el ayuntamiento estamos trabajando en un sistema de recogida de incidencias más eficiente, para que la ciudadanía pueda ponerse en contacto de forma más sencilla y desde el consistorio disponer de más información y más rápidamente. Desde luego, nuestra intención no es mantenernos callados. Esta situación es totalmente insostenible».

Para trasladar el malestar, el alcalde ha pedido una reunión al nuevo director gerente de este último organismo y se espera que se pueda producir en dos semanas.

Peticiones que han surtido efecto

Desde el consistorio se admite que algunas de las solicitudes municipales han surtido efecto. Una de ellas es que simplificaran los horarios en la web y app, dadas las quejas de usuarios que no se aclaraban.

«Seguimiento exhaustivo»

A preguntas de Levante-EMV, en la Conselleria se incide en que "cualquier puesta en marcha de un nuevo contrato conlleva problemas y más cuando se está renovando al completo la flota". También se remarca que "se está haciendo un seguimiento exhaustivo y colaborando con el ayuntamiento para solucionar caso a caso las incidencias" y se afirma que "puede haber desajustes puntuales pero en ningún caso tenemos menos frecuencias".

Descontento

Muchos usuarios, sin embargo, relatan experiencias desagradables tras la puesta en marcha del nuevo servicio como las del pasado martes para quienes iban de Valencia al Port de Sagunt sobre las 15 horas. Como explicaba una de ellas a este diario, «el de las 15.16 horas llevaba con un montón de gente de pie y se ha llenado en la parada el Clínico, así que los de las paradas de la CHJ y la UPV se han quedado tirados. Es uno de los antiguos autobuses al que le han quitado la canceladora, así que no pueden tener datos de cuánta gente va de pie. ¡Es una vergüenza! ¡Ahora los que se han quedado en tierra no tienen otro hasta las 16.00 horas!», decía, considerando que la ATMV «prometió mejor servicio y es peor, con impuntualidad y sin información. ¡Además, si pones una reclamación te contesta una Inteligencia Artificial y tan contentos!».