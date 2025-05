Un año fallero en Sagunt «maravilloso e inolvidable»

Teresa Aparicio Matallín y la pequeña Julia Palanca Benito se despidieron este viernes como Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) del ejercicio 2024-2025 en un evento que tuvo lugar en el Centro Cultural Mario Monreal. El colectivo fallero de El Camp de Morvedre se reunió para decir adiós a las que han sido sus máximas representantes durante este pasado año, así como a sus respectivas Cortes de Honor, en un evento que contó con la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y otras autoridades.

«Ha sido un año maravilloso en el que he conocido a muchísima gente de este mundo fallero que tanto me apasiona y de otros ámbitos: compañeras y compañeros de reinado de nuestra comarca y otras poblaciones, directivos de juntas locales, miembros de FJFS que no conocía anteriormente y de otras juntas locales, personas de todas las comisiones y de Cecina, equipos de gobierno de Sagunto, Gilet y Faura, artistas falleros a los que admiro muchísimo, e incluso alguna personalidad relevante de nuestro país», afirma Teresa Aparicio.

Mientras, su pequeña compañera de reinado asegura que el balance del año ha sido «muy positivo; ha sido un año que nunca olvidaré porque he vivido momentos preciosos y me he sentido muy querida por toda la familia fallera».

Lo más sorprendente

En cuanto a lo que más le ha sorprendido de este año, la Fallera Mayor de la FJFS 2025 asegura que «la amabilidad y el calor humano que he recibido allí donde he ido, sobre todo por parte de las niñas que me miraban con admiración máxima, y que se acercaban a mí para conocerme, darme un abrazo o hacernos una foto. Al principio me resultaba extraño, pero al pensarlo recordé como yo a su misma edad veía a las falleras mayores de nuestra comarca y me quedaba embelesada contemplándolas». Por su parte, Julia Palanca afirma que se ha sorprendido «de sentir tanto cariño de gente que no conocía. Cada vez que alguien me daba la enhorabuena, me sonreía o me pedía una foto, me hacía sentir muy especial».

«Me llevo el corazón lleno de recuerdos y vivencias, pero sobre todo me quedo con las personas», afirma Teresa Aparicio, mientras que Julia Palanca siempre recordará el momento en que le pusieron la banda por primera vez en el Teatro Romano: «¡Me sentí la niña más feliz del mundo! Cada vez que me asomo por la ventana de casa y veo el Castillo junto al Teatro Romano desde mi habitación, no puedo evitar emocionarme al revivir ese instante».

"Ha superado todas mis expectativas"

Del mismo modo, la Fallera Mayor de la FJFS afirma: «Este año ha superado todas mis expectativas con creces, ya que los actos falleros de nuestra comarca los conocía previamente, pero me ha sorprendido, por ejemplo, la gran cantidad de actividad asociativa que existe en ella. He ido a sitios que nunca habría imaginado. Además, conocer los actos, no es lo mismo que vivirlos en primera persona y sentirlos, emocionalmente hablando». Algo en lo que coincide la representante de la 'xicalla' pues asegura que vivir este año «ha sido muy mágico, intenso y especial», un ejercicio en el que ha aprendido mucho y ha hecho amistades «que ya quedarán para siempre en mi vida».

«Gran sonrisa»

«Me gustaría ser recordada como lo que soy, una persona cercana, natural, auténtica y muy fallera en todos los sentidos, ya que no concibo mi vida sin las Fallas en ella. Siempre he participado en todo lo que he podido y pienso seguir haciéndolo en el futuro. Espero que el mundo fallero se haya sentido representado por mí y se haya sentido orgulloso de su Fallera Mayor 2025», finaliza Teresa Aparicio.

Por su parte, la pequeña Julia Palanca apunta: «Me gustaría que no me olvidasen y que me recordasen como una niña alegre, presumida, respetuosa y muy fallera. Alguien que vivió su año con mucha ilusión y que siempre llevó una gran sonrisa en cada acto».