Enfrontament en una posada al Sagunt de 1925

En este temps no sols les concentracions d’automòbils ocuparen les places de Sagunt. També les proves ciclistes arribaren fins a la capital comarcal. El 22 de febrer va celebrar-se una Volta Ciclista des de la Pobla de Farnals a Sagunt . Posteriorment, va tornar al punt inicial. La prova tenia 25 km. Es va iniciar a les 9.15 hores amb 49 ciclistes. El segon premiat va ser el saguntí José Vilanova. Seguidament, es classificaren: José González, Enrique Soriano i Vicente Clemente. Tots tres eren de Sagunt, segons es contava en el Diario de Valencia del 26 de febrer.

En el municipi de Faura, es va produir un robatori el 23 de febrer a les 14.00 hores. Concretament va ser en el domicili de Miguel Pérez Vila. Estava situat en el número quatre del carrer de Cavallers. Ho va relatar Las Provincias el 27 de febrer. En la casa, entrà el jove de 16 anys Vicente Ocana Navarro, després de botar el mur del corral. Forçà la còmoda del dormitori on hi havia 2.300 pessetes. El propietari les havia obtingudes de la venda de la taronja. La filla de Miguel Pérez va intentar entrar, però en vore que la porta estava bloquejada, va avisar el veïnat. El lladre va fugir solament amb 20 pessetes. Es trobaven en un portamonedes. Finalment, fou detingut per la Guàrdia Civil. Passà a la presó del partit de Sagunt, com informava Las Provincias el 27 de febrer.

Un altre lladre detingut va ser Vicente Bonet Gómez, de 29 anys. Vivia al carrer del Pintor Pinazo, en el número 9, i exercia de mecànic. Va ser sorprés amb una altra persona en una tenda del carrer de la Pau de València, segons deia La Correspondencia de Valencia el 21 de març.

Panoràmica de Sagunt en els anys 20 del segle XX / Levante-EMV

Esports

El partit de futbol destacat del mes de març fou el que enfrontà el Saguntino FC contra el reserva del Valencia FC. Ho narrava El Pueblo el 5 de març. L’equip local va guanyar per 4 a 2 gols. Segons el corresponsal, per part de l’equip local destacaren Felipe, Escamilla, César i Torres. A més, va afegir que “Cruz (Conde)... tuvo una actuación tan bella como los propias rosas”.

Un altre partit destacat fou el celebrat en el Stadium Valenciano entre el Gimnástico FC (reserva) i l’Sporting Club de Canet. El resultat va ser de 4 gols a 3, com es contava en el Diario de Valencia del 17 de març.

L’oratge va ocupar diversos titulars de premsa. El 26 de març va nevar a diverses localitats valencianes, com ara Sagunt. Fou molt festejada la notícia per tot el veïnat.

Visites destacades

En este temps, la comarca va rebre diverses visites destacades. El 19 de març el subsecretari de Foment, el general Vives, visità el port de Canet i els Forns Alts. El 20 de març els enginyers agrònoms de Madrid van estar allí i en les restes arqueològiques. El 29 de març Las Provincias anunciava que estaria en la siderúrgica saguntina el president del govern, el general Primo de Rivera, durant la visita que realitzaria a València entre el 13 i 15 d’abril.

Enfrontaments

Un enfrontament destacat es va produir en la posada del Rincón, situada en el carrer Abril de Sagunt. La Correspondencia de Valencia ho narrava el 27 de març. El propietari Francisco Pérez Ortiz, de 25 anys, va pegar-se amb el nebot Francisco Martí Pérez, de 21 anys. Este havia anat a visitar-lo per a reclamar-li unes ferramentes. El tio va atacar-lo amb un sabre. El veí Vicente Sancho Escrig, de 61 anys, intentà separar-los, però fou agredit. El metge Rafael Moya Alcover va assistir-los. La Guàrdia Civil va detindre tots dos.

En el Port de Sagunt un venedor ambulant es va enfrontar amb un veí. Però, eixa i unes altres notícies formaran part de següent “De cent en cent”.