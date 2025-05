Más fácil ver a Bad Bunny que apuntarse al campus

Un año más vuelve uno de los espectáculos menos deseados del verano saguntino: el despropósito en las inscripciones a los campus municipales. Lo que debería ser una herramienta de apoyo para la conciliación familiar se ha convertido en una carrera de obstáculos, donde quien no está pegado al ordenador a la hora exacta—en pleno horario laboral— se queda fuera. Literalmente. Familias pidiendo horas libres en el trabajo, montando "operaciones comando" con varios dispositivos a la vez, como si de un concierto internacional se tratase. Todo para conseguir una plaza en un servicio público.

Lo grave no es que pase este año. Lo escandaloso es que lleva repitiéndose cada verano y el gobierno de Darío Moreno sigue sin mover un solo dedo para mejorar el sistema. Como si no les importara. Dirán, como cada año, que al final entraron los de la lista de espera. Pero eso no soluciona el caos, ni el agobio, ni el mal diseño de un proceso que, en lugar de dar tranquilidad, añade estrés a las familias.

Nada de turnos escalonados. Nada de prioridad para familias con necesidades reales de conciliación. Nada de herramientas pensadas desde el sentido común. Solo el "sálvese quien pueda" habitual. Y por si esto fuera poco, este verano el equipo de gobierno ha decidido rematar la faena con una genialidad más: cobrar un extra a los clubes por usar las instalaciones municipales.

Gobierno que ni escucha ni entiende

Sí, a esos mismos clubes que colaboran con el ayuntamiento y que, muchas veces con más voluntad que medios, sacan adelante actividades que permiten a las madres, padres y tutores trabajar mientras sus hijas e hijos están atendidos. En vez de reconocer su labor, se les penaliza. Una muestra más de que este gobierno ni escucha ni entiende la realidad de Sagunto.

Grupo popular, a excepción de su portavoz, en el Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

¿Así es como se gestiona lo público? ¿Poniendo trabas donde debería haber soluciones? ¿Creando más problemas donde ya los hay? Desde luego, no. La conciliación no puede depender de tener suerte o de estar en el lugar y momento exacto con buena conexión a internet. Las familias merecen un sistema pensado con sensibilidad, eficacia y justicia.

Demanda urgente

No es una queja menor. Es una demanda urgente. Porque otra forma de gestionar es posible. Solo hace falta voluntad y, sobre todo, respeto por quienes sostienen esta ciudad día a día. Algo que, lamentablemente, el alcalde Darío Moreno parece haber olvidado hace tiempo.