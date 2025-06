Autobuses Puerto de Sagunto-València: “Sin noticias de la ATMV”

En la asociación vecinal La Victoria llevamos desde junio del año 2023 en reuniones con la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) para hablar de los problemas que hay en la línea de autobuses entre el Puerto, Sagunto y València. Concretamente el problema lo tenemos en el núcleo de El Puerto ya que Sagunto dispone, además del tren, de otras líneas que pasan. Entonces, nos dijeron que en septiembre entraba el nuevo contrato, luego que en diciembre, luego que la dana, luego que en marzo, luego que en mayo y así estamos: Seguimos viajando de pie, quedándonos en tierra y sin saber nunca si viene otro autobús.

A pesar de expresar reiteradamente nuestras dudas en cuanto a la viabilidad del nuevo servicio diseñado sin tener en cuenta la demanda de viajeros existente por paradas, de no tener en cuenta las rutas y horarios propuestos y la calidad de servicio prestado hasta ahora, la adecuación del servicio (expediciones, flota…) a las necesidades de la demanda no es adecuada ni tan siquiera bajo una perspectiva de racionalidad económica.

Pensamos que el nuevo contrato nace ya con deficiencias. Además de los horarios laborales, no tienen en cuenta el incremento de uso del transporte en los días festivos, ya que ahí no hay refuerzos, y no digamos en los no lectivos, porque en esos días también se trabaja y la gente no tiene una oferta de servicio adecuada. Como no han medido, no lo saben. La ATMV ha preferido vivir de espaldas a la realidad, sin salir de su zona de confort y sin contrastar los datos de la propia parte interesada. ¡Así parece que todo va bien!

Interior de uno de los nuevos autobuses que cubren el trayecto. / Daniel Tortajada

Si a esto añadimos la desatención al usuario, las dificultades para que lleguen las reclamaciones y la falta de transparencia se detecta una gestión deficiente de aquellas y una sospechosa tendencia a ocultar las incidencias o deficiencias en el servicio por no realizar un seguimiento y control directamente todo ello afecta a los derechos de los usuarios.

Peticiones, promesas y realidades

Repasamos a continuación la relación entre peticiones, promesas y realidades.

Nos dijeron que no irían personas de pie en el autobús pero es mentira, o te subes en el bus o sabes que pierdes la llegada a la hora a tu destino. El servicio ha empeorado, se reforzó ante nuestras quejas pero el nuevo servicio ha vuelto a una situación muy parecida a la anterior a nuestras protestas

Las paradas en Valencia siguen sin ser señalizadas ni siquiera en la web.

La gente se queda en tierra por la tarde esperando más de una hora al siguiente autobús que también va lleno. Incluso los fines de semana se queda gente en tierra.

La realidad es que el usuario espera el autobús como el que espera llover y en algunas paradas ya está normalizada la cara de perplejidad con cada autobús que no pasa o no para porque se ha llenado.

Una muestra: el autobús 116C, que debería pasar a las 8 por Arquitecto Alfredo Simón pasa sistemáticamente con más de 20 minutos de retraso. Esto es crítico para llegar al trabajo, las clases, al médico…

Autobús de los nuevos entre Sagunt-València. / Daniel Tortajada

No tenemos transporte después de las 10 de la noche, el bus de nit no es suficiente.

No tenemos modo de verificar cómo conectamos con otros servicios de transporte.

Información y reclamaciones

Nos dijeron que habría información de los horarios en las paradas y se ha sustituido la tabla en la que estaban todos los horarios de los autobuses que había por una información separada. Las personas que suben en el Puerto quieren saber qué autobús coger para llegar a su destino en hora y con el menor tiempo posible. Esto hoy no se puede hacer, ni con la aplicación ni con los horarios en papel.

Cuando en la aplicación la información se abre una ayuda, se hace con respuestas automáticas sesgadas dadas por una Inteligencia Artificial (IA) y te direccionan a un correo que hace lo mismo, lo que no ayuda a los usuarios.

Pedimos más autobuses, de calidad y mejores frecuencias.

Aunque algo se ha mejorado, llega algún autobús que no tiene ni canceladora, y en la mayoría la accesibilidad no existe.

En fin, tenemos un nuevo servicio, anunciado con mucho bombo, que nace con unas graves deficiencias y con un contrato de 10 años que tendremos que sufrir los usuarios. No nos valen las promesas ni los actos publicitarios. Basta ya.