El Congreso avala la creación de una nueva línea de Cercanías hasta el Port

La reivindicación de la conexión ferroviaria para pasajeros con el Port de Sagunt ha recibido un nuevo impulso con la aprobación en el Congreso de la proposición no de ley (PNL) sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat Valenciana presentada Sumar, partido que ocupa el Gobierno en coalición con los socialistas. Esta propuesta, que fue impulsada por el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, incluye entre las nuevas actuaciones la creación tanto de una estación para viajeros en el Port como de una nueva línea que "podría renombrarse como C7".

Antes de su ratificación la semana pasada en la cámara baja, esta PNL se debatió en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, presidida por Esther Peña (PSOE). El ponente, natural de Vila-real, enumeró algunas de las carencias de las Cercanías valencianas, que "han perdido frecuencias, tardan mucho más, hay más cancelaciones e incidencias, pero al mismo tiempo somos más gente que nunca la que utiliza este servicio".

Alberto Ibáñez durante una sesión en el Congreso. / Diego Ramadés/Europa Press

Ibáñez insistió en las "aglomeraciones, la desinformación de si el tren va a llegar o no a la hora, con la angustia y la incertidumbre que supone por el miedo a llegar tarde al trabajo, a la universidad o al hospital".

Mirada "centralizadora y clasista"

El diputado de Compromís denunció también la "mirada centralizadora y clasista de un PP y un PSOE obsesionados con la alta velocidad, para mayor gloria de Madrid, que permitió el abandono durante años del tren que utilizamos a diario las personas trabajadoras, estudiantes, jubiladas, etc. El Estado invierte 98 euros por persona usuaria de alta velocidad, mientras que solo invierte 0,0015 euros por persona usuaria en Cercanías. Estas son las prioridades y es urgente revertirlas. Es el momento de impulsar nuevas propuestas y visibilizar la realidad" de medio centenar de municipios, entre los que mencionó el Port de Sagunt, que "son pueblos y ciudades que, con esta propuesta, van a mejorar o, por primera vez, van a contar con un servicio de Cercanías de primera".

La PNL también contempla un servicio de autobús hasta que esté en marcha la nueva línea

Esa PNL abre la puerta a "la creación de un nuevo servicio entre València y el Port de Sagunt, bien con parada en Sagunt o con servicio directos desde Puçol, debido a la ubicación de los desvíos", que mejoraría la conectividad "al núcleo de población más importante de Sagunt, con alrededor de 45.000 habitantes, que cuenta con una previsión de aumento de habitantes por la instalación de nuevas industrias en este entorno, además de mejorar la movilidad entre València, l'Horta Nord y el Camp de Morvedre".

Servicio de autobús

Entre las referencias a la comarca también se reclama "un servicio de autobús al Port de Sagunt desde la estación de Sagunt hasta que esté completada la infraestructura ferroviaria en este núcleo de población", así como "garantizar los enlaces y transbordos entre los trenes de las líneas C5 y C6 en la estación de Sagunt, en caso de retrasos en alguno de los servicios".

Ibáñez concluyó su intervención con el apunte de que "lo que planteamos es una propuesta integral y ambiciosa, pero posible. Hay dinero de sobra, solo hay que ver lo que quiere gastar el ministerio en infraestructuras. Hay que democratizar el transporte, así que descarbonicémoslo y hagamos una apuesta clara por la felicidad de todos".

"Imposible de abordar"

Desde las filas socialistas, Vicent Sarrià replicó que esta propuesta "plantea una larga lista de actuaciones imposible de abordar en este debate y que tendrían que formar parte de un nuevo plan que, sinceramente, no creemos que se pueda formular a través de una PNL".

Más crítica se mostró Patricia Rueda desde Vox, al apuntar que "Sumar parece que no está en el Gobierno. No hay comisión en la que no vengan con una proposición no de ley o iniciativa que sea un brindis al sol. Ya está bien de tomarles el pelo a los trabajadores y a los españoles. Tienen responsabilidad. Están en el Gobierno. Dejen de traer iniciativas para crear falsas expectativas, porque pueden hacerlo y no hacen nada".

Votación

En la votación que tuvo lugar en comisión, los ultraderechistas fueron los únicos que se posicionaron en contra, PSOE, Junts per Catalunya y PNV se abstuvieron, mientras que la propuesta fue aprobada gracias a los apoyos del propio Sumar, PP, ERC y BNG. Su ratificación tuvo lugar en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso.