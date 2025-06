Toni Malla: "El objetivo es asentarnos en Asobal a tres años vista"

¿Qué balance hace de la temporada recién terminada?

Acabamos un poco cabreados en Ciudad Real, porque no nos merecíamos salir de allí sin competir en la semifinal de la fase de ascenso. De todas formas, creo que hemos hecho un muy buen año, ya que el equipo era joven y más limitado que otros rivales. Las expectativas eran acabar entre los quintos, si todo salía casi perfecto, y duodécimos, así que meternos en la fase de ascenso por encima de mejores plantillas es la prueba de que los chicos trabajaron bien.

Hace un año estaba más fuera que dentro del club, ¿qué ha cambiado desde entonces?

Veía un proyecto personal acabado, porque parecía que el club había tocado techo. Me quedé por hacer un favor a Juanjo -Bataller-, a quien tengo una estima brutal, porque me dio la oportunidad de estar en la superélite, pero, como entrenador profesional que soy, quería seguir creciendo. En octubre y noviembre valoré varias ofertas de Asobal y en el extranjero, pero entonces me contactó la nueva directiva, que me transmitió su confianza y me convencieron por su ilusión de hacer cosas nuevas para reimpulsar el club.

Cuentas supersaneadas

¿En qué se traduce esa energía renovada?

Todavía no hay nuevos patrocinadores, pero sí muchas empresas interesadas en el proyecto gracias a las acciones de marketing que se están llevando a cabo. Además, Juanjo dejó las cuentas del club supersaneadas y eso nos permite ahora hacer una gran plantilla.

¿Qué nos puede adelantar de esa planificación?

Que está cerrada desde hace meses, con el objetivo de dar el primer paso para tener al equipo asentado en Asobal a tres años vista. Una de las sorpresas más agradables es que todos los jugadores que quisimos renovar lo hicieron y además por dos temporadas, lo que nos da una estabilidad deportiva que es fundamental. También hemos dado un salto en las posiciones que necesitábamos con el fichaje del pivote Álex Pozzer, un central y un lateral derecho con nivel Asobal, además de un portero para competir con Dani Martínez y otro primera línea. Estoy muy contento, porque no es fácil incorporar a gente con ofertas de categorías superiores, pero son jugadores jóvenes que quieren crecer y han visto la oportunidad de hacerlo en un proyecto atractivo.

Primer y segundo equipo, de la mano

También hay cambios en la estructura técnica...

Así es. Incorporamos un segundo entrenador, Sergio Mallo, que también será profesional y entrenador del filial, que esperamos que esté en Primera Nacional. Teníamos claro que ambos equipos tienen que ir de la mano, así que en Plata tendremos 15 fichas y en el filial de 18 a 20, entre jugadores de la cantera y los fichajes de los mayores talentos jóvenes valencianos.

Toni Malla en un partido de esta temporada. / Fertiberia BM Puerto

Con estos mimbres, ¿qué objetivo se pone para la próxima temporada?

En el deporte nunca se puede asegurar nada y subir no es una obligación, pero deberíamos estar entre los tres primeros. Habrá cinco o seis aspirantes al ascenso, aunque deberíamos ser campeones de Plata si hacemos una buena temporada y jugar la fase de ascenso en casa si sale regular.

¿Cómo ve el futuro de la escuela, después de haberla dirigido?

Cuando asumí esa tarea, el objetivo era crecer en cantidad en las categorías más pequeñas y lo hemos conseguido con cuatro equipos alevines para el próximo curso, e introducir una serie de hábitos que necesita cualquier cantera. Hay que reconocer que no somos una escuela top en la Comunidad Valenciana, pero el nuevo director de la escuela, Álex Anreus, dispone ahora del terreno para, en tres o cuatro años, construir una bonita casa que, no sé si dará para estar entre las mejores de España, pero seguro que nos ponemos a la par del Agustinos de Alicante.

Momento histórico

¿Algún mensaje para la afición?

Que gracias por estar siempre ahí y que nos siga apoyando. Estamos ante un año de ilusión y ambición, un momento histórico para el club en el que tenemos que llenar el pabellón. Tenemos que demostrar nuestra fuerza deportiva y, junto al BM Morvedre, dejar claro que esta es una ciudad de balonmano y contagiar a quien todavía no se haya enganchado a nuestro deporte. Los jugadores y los entrenadores pasan, pero la afición se queda y ya no hay excusas para evidenciar un apoyo real, que haga ver a los patrocinadores y las instituciones que merece mucho la pena unir su marca al balonmano.