Què fou abans, la natura o l'urbanisme?

És evident que la pregunta és retòrica, la naturalesa és consubstancial al planeta mentre que l’urbanisme ho és a l’ésser humà, qui no representa una altra cosa que un més dels seus múltiples elements. Ara bé, no qualsevol d’ells, sinó el que vol invertir el terme perquè el planeta es supedite a la seua voluntat i antull. D’eixe pols aquest llot.

Els que juguem a nous déus en el paradís en què vivim i que compartim amb tantes altres espècies per a la seua desgràcia, amb el desig de sometre-ho tot als designis d’una intel·ligència perversa que només pensa en el seu hipotètic benestar (encara que aquesta qualitat s’aconsegueix produïnt malestar a tres quartes parts del món, una agra paradoxa), intervenim decisivament en el medi, cada volta a més gran escala, i dissenyem els hàbitats sense pensar més que en el curt termini sense reparar en les conseqüències. Les proves d’aquest disbarat recurrent són irrefutables quan l’asfalt, el formigó, el ciment i la rajola alteren ecosistemes sencers, esborrant tot allò natural. Encara pijor, manipulant espècies més o menys estranyes en el medi per a benefici propi.

Això és el que ha passat, sense anar més lluny, com un exemple entre tants, en les alberedes que en el seu dia, fa més de quaranta anys, vorejaven els vials de Nova Canet, l’aposta de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer per urbanitzar la platja de la localitat. Amplis carrers i avingudes que, a continuació de les voreres, presentaven pins pinyoners aliens a l’indret que, passats els anys, esdevingueren generosos arbres amb copes gegantines que, no només han generat abundant ombra als vianants i estiuejants, també han aportat vida vegetal en abundància a tota classe d’aus i una mena de xicotet microcosmos a multitud d’éssers vius, necessaris perquè la cadena tròfica a escala reduïda tinga continuïtat, per imperceptible que hi siga.

Pins que la urbanització Brezo preveu talar. / Levante-EMV

Arbres monumentals que, tenallats per la constant construcció d’edificis i per no rebre l’atenció que necessitaven en línies generals, han anat emmalantint o, en el pitjors dels casos, s’han tallat d’un dia per a un altre sense cap compassió. D’aquell bosc antropitzat, abans definitori d’aqueix primigeni projecte urbanístic i delícia dels visitants, en passar els anys va quedant-ne poc i encara en quedarà menys després de la decisió de l’urbanització Brezo Nova Canet d’eliminar els vuit magnífics exemplars que adornen la seua façana sud (a l’avinguda Blasco Ibáñez). La raó? El malbé que fan les arrels i l’elevat cost de mantindre-los per als seus veïns.

I dic jo, si els arbres foren primer que la pròpia urbanització, tal i com avui apareix, si aquests són part definitòria de la mateixa, si la seua ombra en un context en què no hi ha arbres de semblants característiques és precisa, si fins ara s’han respectat en combinació amb altres millores del recinte particular, per què ara, inopinadament, han de ser tallats sense més? Han pensat els seus promotors i impulsors que eixa acció, per més que s’acompanye de la plantació d’altres espècies diferents (menys agressives¡?), va a privar als propietaris i a la resta de vianants d’un paisatge semblant durant almenys dos decennis? Perquè els arbres no creixen del dia a la nit, i molts no tornaran a veure ni gaudir d’un espectacle semblant a xicoteta escala. No tornaran a fer-ho perquè alguns han pensat i decidit que l’economia sempre preval sobre el manteniment d’una natura domesticada, altament beneficiosa fins ara. Sobretot quan, en una urbanització de les dimensions de Brezo Nova Canet no sobren precisament els arbres i la vegetació, més bé tot el contrari.

Potser algú més havia de dir alguna cosa sobre el particular, a banda dels quaranta veïns que defensaren amb el seu vot en junta la preservació de l’albereda esmentada, i que el seu malestar fora compartit per tots aquells que sempre pensarem en la platja de Canet com un lloc agradable on tot no es resumira en urbanitzacions, finques, esgratacels, adossats i xalets sinó en arbres, vegetació, jardins, parcs, fonts, el passeig marítim… portadors tots ells de veritable qualitat de vida en un intent per equilibrar allò artificial amb tot allò d’origen natural.

Hi ha decisions traumàtiques que no condueixen enlloc perquè el que es perd atresora molt més valor del que es presenta com a solució. Tot no és economia, res més lluny de la realitat.