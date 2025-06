La Baronia ultima un contrato millonario de recogida de basura

La Mancomunitat de la Baronia ultima un importante cambio en su recogida de residuos urbanos. Después de más de una década con el servicio en manos de una misma empresa, los vecinos y vecinas se la juegan con una nueva licitación, tras años de "malestar", tal y como explicaba el presidente de la entidad Salva Costa. "El objetivo es mejorarlo y optimizarlo".

Con esta finalidad sacarán a concurso este servicio en breve, una licitación que quieren iniciar este mes de junio, ya que los pliegos de condiciones están ya finalizados y ahora solo queda su aprobación en comisión informativa y por pleno. Se trata de un proceso que urge porque el contrato de la adjudicataria actual expiró hace un año, después de que esta denegara continuar con el servicio a través de la firma de una prórroga contemplada en el contrato. "Nosotros le dimos la posibilidad de firmarla, pero no quiso, lo que ocurre es que por ley está obligada a continuar con la recogida de basura hasta que nosotros volvamos a adjudicarla, es decir hasta que tengamos alternativa", explicaba Costa.

Presidente de la Mancominitat Baronia. / Daniel Tortajada

Más de 10 millones

Meses y meses se lleva trabajando en los pliegos, ya que el nuevo contrato es de gran importancia tanto por su importe, puesto que superará los 10 millones de euros, como por duración, ya que el periodo de contratación es para diez años. "Se trata de un contrato millonario y sabemos lo que nos jugamos", insistía Costa.

El presidente de la mancomunidad no esconde "el descontento" que existe con la empresa que presta el servicio de recogida en estos momentos. "Nos llegan quejas todos los días de diferentes municipios. Por un lado, que no recogen lo que se les cae, que no cumplen con la periodicidad de la recogida, no se acuerdan de pasar por algunas zonas y tienen que volver; cuestiones así a diario", explicaba. Quejas de un servicio que ya existían antes de la última adjudicación y pese a estas, se volvió a contratar a la misma empresa. "Los informes técnicos la daban como la mejor oferta y había que adjudicar, ya que el procedimiento fue conforme marca la ley", añadía Costa.

Ahora esperan que la situación cambie y la recogida de basura, uno de los caballos de batalla de la Baronia, mejore.