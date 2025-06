La Unión Porteña afronta dividida su futuro al fracasar la integración

Los 394 socios con derecho a voto en la Unión Musical Porteña se enfrentan el día 12 a una asamblea decisiva para marcar el futuro de la entidad en los próximos años. Lejos de lo que podía esperarse tras la mediación realizada desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, la cita se afronta con la misma división interna que ha predominado en los últimos meses.

La razón es que, finalmente, no fructificó la llamada al consenso de la Federación y el colectivo de músicos que reclama elecciones democráticas en la entidad declinó integrarse en la candidatura encabezada por Sergio Paz, que tendrá que votarse el sábado 12 de junio.

Esta medida, como ya informó Levante-EMV, fue la propuesta por el asesor jurídico de la Federación, Ximo Soler, al ver dos posiciones enfrentadas: Por un lado, Sergio Paz quería hacer valer que la única candidatura presentada en tiempo y forma tenía que proclamarse en la asamblea del día 12 y un grupo de músicos reclamaba elecciones libres, ya que tras dimitir la presidenta de la entidad el 3 de abril, los estatutos decretan la inmediata convocatoria de elecciones.

Desde la Federación se propuso que se hiciera una lista única de integración, encabezada por Paz al atribuirle experiencia dado que, además de ser presidente en funciones, ha sido el vicepresidente desde 2020. En esta reunión, a la que también acudió la presidenta comarcal de la FSMCV, Fina Gómez, se acordó que el resto de cargos y vocalías se repartiera entre las dos partes.

Sin embargo, nadie de los músicos quiso integrarse al rechazar "la imposición" de una determinada persona para el cargo de presidente y temer una posible politización de la entidad a dos años de las elecciones municipales de 2027, ya que en la lista de Paz hay varias personas vinculadas como él a Iniciativa Porteña.

Esto dejó prácticamente idéntica la candidatura inicial del exconcejal de Iniciativa Porteña (IP), a excepción de dos incorporaciones de madres de alumnos de la escuela.

Voto en contra y posible gestora

Por tanto, como el día 12 se votará esa lista en una asamblea general extraordinaria, el sector de los músicos está defendiendo el voto en contra para que, si es derrotada, se constituya en esa misma junta general una comisión gestora que se haga cargo del gobierno de la entidad durante ese periodo de transición y convoque unas elecciones, de modo que se abra de nuevo un proceso para presentar nuevas candidaturas.

A preguntas de Levante-EMV, Sergio Paz asegura que si es rechazada en la votación, los integrantes de su candidatura "no continuarán adelante". "No tendría sentido seguir sin el respaldo de los socios y socias, es algo que cae por su propio peso. De la misma forma, no deberían integrarse en esa gestora aquellos que no se han querido sumar a la candidatura de consenso, ni siquiera bajo el arbitraje de la Federación autonómica de sociedades musicales. Unas pocas personas que no han querido solucionar nada sino, más bien, obstaculizar el funcionamiento de la UMP. Sería poco ético que ahora estos señores dieran ese paso cuando no han hecho nada para desbloquear la grave situación con una junta directiva caducada desde hace casi un año", dice en relación a que ésta no se haya renovado, por mucho que la presidenta saliente, Asunción Edo, negara cualquier "caducidad", al haber logrado el visto bueno de la asamblea para continuar.