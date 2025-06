Sagunt entiende la "indignación" por el ‘basurazo’ y ya estudia su rebaja

Responsabilidad, demagogia, falta de transparencia, autocrítica, deficiencias del servicio, honestidad, indignación y populismo. Este fue el abanico de reclamaciones y reproches durante el debate plenario en Sagunt en torno al 'basurazo', que hace que la tasa por la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos pase desde los 52 euros anuales por vivienda a los 111 euros.

Antes de que la moción presentada por Iniciativa Porteña, con algunas modificaciones, se aprobara por unanimidad con el compromiso de rebajarla de cara al próximo año, las intervenciones revelaron la tensión que ha generado este incremento del 113 %, que a principios de esta semana llevó a centenares de personas a concentrarse como protesta.

Los segregacionistas, que convocaron esa movilización, fueron objeto de los primeros ataques, cuando Roberto Rovira (EU-Podem) les acusó de "vender humo" y crear "falsas expectativas en la ciudadanía", al incluir en su propuesta la paralización en la aplicación de la tasa de este año hasta la realización de un nuevo estudio de costes, opción que fue eliminado por su "ilegalidad". También les reprochó que durante la tramitación de esta subida, entre octubre y diciembre del pasado año, "no realizaran ninguna aportación ni alegación y ahora, cuando han llegado las notificaciones a los domicilios, aprovechen el río revuelto".

Impacto limitado

El concejal que forma parte de la coalición de gobierno también minimizó el impacto de esta subida al recordar la rebaja al mínimo legal del tipo de gravamen del impuesto de bienes inmuebles (IBI), así como las bonificaciones por el uso del ecoparque y la recogida domiciliaria de enseres que acompañan a este 'basurazo'. Rovira no huyó de la autocrítica, al reconocer que había "faltado pedagogía" sobre esta cuestión y admitir el "error" de mantener congelada la tasa durante años.

El alcalde, Darío Moreno, censuró a PP, IP y Vox por «subirse a la ola» de las quejas vecinales

Desde Compromís, su portavoz, Maria Josep Picó, señaló la "falta de transparencia" en la aprobación de la ordenanza fiscal y denunció la "demagogia" del resto de la oposición, al incluir también al PP y Vox por su presencia en la manifestación de esta semana. En el caso de los populares, este populismo "resulta evidente cuando en los Ayuntamientos de València y Castelló, donde gobiernan, se paga por esta tasa entre 30 y 50 euros más que en Sagunt".

Vía más fácil

Por su parte, Alejandro Vila (Vox) puso el foco en la directiva europea y su transposición en España para que el servicio de basura no sea deficitario, es decir, que se financie a través de los recibos, que es el motivo que ha provocado su subida generalizada. Además de recordar que esas normativas fueron aprobadas en uno u otro ámbito por socialistas, populares, nacionalistas y coaliciones de izquierdas, el concejal señaló que "había tres vías para aplicar estos cambios, pero, como en los tres años que había de margen para hacerlo parece que no tuvieron tiempo de estudiarlas -en referencia al gobierno de Sagunt-, se optó por la más fácil".

El PP puso el acento en la necesidad de "trabajar en la compensación de esta subida para dar por otro lado lo que se quita por este", en palabras de Sara Cañada. Como ejemplo señaló la posibilidad de contrarrestar la subida de 59 euros que implica el 'basurazo' con un bono regalo para que toda la ciudadanía lo pudiera gastar en el comercio local. La popular también desmontó el argumento de que la rebaja del IBI neutralizaba este incremento, ya que, "en mi caso, pago 6 euros menos que hace dos años".

Alternativas descartadas

Pese a que las apelaciones durante el debate se dirigieron al concejal de Hacienda, Toni Iborra, y al delegado de la SAG (empresa municipal encargada de la recogida y transporte de los residuos) y responsable de Medio Ambiente, Jorge Vidal, el alcalde Darío Moreno fue quien intervino en el debate desde las filas socialistas. Negó la falta de transparencia, ya que "hemos remitido notificaciones certificadas, algo que no han hecho todos los ayuntamientos". También alegó que "claro que se estudiaron alternativas a este incremento que nos hubiera gustado no tener que hacer, pero se descartaron" para evitar pillerías del estilo de tirar la basura en barrios donde no se reside, en el caso de que se hubiera empleado este método para la aplicación de la tasa.

Desde IP se deslizó que un estudio de costes más ajustado dejaría la tasa en el entorno de los 87 euros

El alcalde consideró comprensible la "indignación ciudadana", aunque censuró a las formaciones que "ahora se suben a esa ola", a las que dio "la bienvenida en su interés por la SAG", después de repasar las ausencias de los representantes de IP, PP y Vox en los últimos consejos de administración de la empresa municipal. Moreno también apuntó que "ya se trabaja en la rebaja de la tasa para el próximo año, especialmente para los comercios, que son los que más la sufren".

«Otoño caliente»

Manuel González durante una intervención plenaria. / Daniel Tortajada

El cierre del debate lo puso Manuel González (IP), quien auguró un "otoño caliente" por este 'basurazo'. Además de reivindicar la movilización de esta semana como impulso para que el gobierno municipal anuncie una bajada para el próximo año, ya que sin esa concentración "no hubiera movido un dedo", el segregacionista insistió en sus críticas al incremento de cerca de 900.000 euros en los costes de la basura para este ejercicio. El edil de IP advirtió que "estaremos muy pendientes de la revisión" y deslizó que "según mis cálculos, la tasa debería quedarse en el entorno de los 87 u 88 euros".