El bloqueo de las citas en la atención ciudadana genera quejas en Sagunt

La imposibilidad de obtener cita previa por internet en la Oficina de Atención Ciudadana (SAIC) de la tenencia de alcaldía del Port de Sagunt ha generado malestar. Los problemas con la solicitud de turno en la SAIC han provocado que la asociación vecinal La Victoria denuncie este fallo, si bien el consistorio habla de problema "puntual".

La entidad afirma que «desde hace varias semanas la página web del Ayuntamiento de Sagunto ya no permite la concreción digital de citas para realizar cualquiera de los trámites presenciales». Según apunta la junta en un comunicado, «con este bloqueo sistemático del sistema de cita previa, el ayuntamiento vulnera el derecho de los ciudadanos a realizar una serie trámites indispensables para su día a día», como la tramitación del certificado digital, la inscripción en el padrón o la presentación de una simple instancia.

Sentimiento de indefensión

Desde La Victoria consideran que esto deja en una situación de «indefensión» al ciudadano, pues "no tiene manera de contactar con la administración ni llevar a cabo trámites necesarios relacionados con el registro de entrada, o el de obtener o renovar el certificado de firma electrónica o servicios vinculados con el padrón de habitantes".

Esta situación de atasco, según indican, impide llevar a cabo procedimientos como darse de alta, de baja o cambiar de domicilio. Este último servicio, tal y como recuerdan, es muy necesario para las personas extranjeras, pues es un trámite del que puede depender su permiso de residencia.

Además, critican que el ayuntamiento "no tiene en cuenta que no todos los grupos sociales no han podido adaptarse al mismo ritmo al avance de la tecnología".

Servicio de Atención e Información al Ciudadano (Sagunt). / LEVANTE-EMV

Los vecinos opinan que «es absurdo que, en pleno siglo XXI, tengan lugar este tipo de bloqueos digitales con la administración electrónica en pleno desarrollo».

«Una circunstancia puntual»

Desde el Ayuntamiento de Sagunt han asegurado a preguntas de Levante-EMV no tener constancia de que este problema se arrastre desde hace dos semanas y han atribuido la situación a una «circunstancia puntual que sucede desde el día de ayer». También han añadido que «este miércoles volverá a estar disponible la selección de citas en formato digital».