Descubre los microcuentos ganadores del Concurso de Levante-EMV en Morvedre

El Concurso de Microcuentos de Levante-EMV en El Camp de Morvedre ha cumplido su edición número 16 queriendo invitar a los más pequeños a descubrir, conocer y apreciar el rico entorno donde viven: Su comarca.

Este era el tema propuesto esta vez para que todos pudieran dejar volar su imaginación y tejer historias de ficción de principio a fin, pero siempre condensadas en 75 palabras o menos.

Como siempre, cientos de estudiantes de tercero a sexto de primaria de todos los rincones del Camp de Morvedre se han puesto manos a la obra y han abordado este reto que mantiene sus mismos objetivos: Estimular la creatividad literaria, el gusto por la escritura y la capacidad de síntesis.

Muchos profesores se han involucrado al incluirlo como una actividad más de la programación escolar, aprovechando su eminente carácter didáctico. De hecho, el colegio Ausiàs March de Sagunt se ha llevado el premio al centro que más cuentos ha enviado.

Esta vez, sin embargo, el jurado ha optado por dejar varios premios desiertos al considerar que, por distintos motivos, no se cumplían las bases. Esto ha ocurrido tanto en los textos redactados en castellano y valorados por las escritoras Olga Salar y Ruth Moragrega, junto al también escritor Alberto Rey, como en los realizados en valenciano, que esta vez fallaban las maestras Paqui Gimeno y Fina Mateu junto a la poeta Roser Furió tras la selección previa realizada por Rafa Tomás y Mónica Arribas.

De nuevo, el concurso ha sido posible gracias al patrocinio de distintas instituciones y empresas, como los Ayuntamientos de Sagunt y Canet d’En Berenguer, las mancomunidades de Les Valls y de La Baronia, así como Fertiberia, Holcim, Saggas, Sel-Sel y Todojuguete.

Estos son los relatos ganadores:

Tercer de primària:

Valenciano

Primer premi:

La meua comarca

La meua comarca és el Camp de Morvedre. Visc a Quartell, a la Vall de Segó. Per a mi la comarca és aigua. La mar, el riu, la marjal, els llavaners, les séquies, la Font de Quartell. Estem envoltats d’aigua. També estem al peu de les muntanyes, per això som una vall. Crec que tenim molta sort perquè tots sabem que l’aigua és vida.

Roser Cuenca Salvador del CEIP Santa Anna (Quartell)

Segon premi

Ona i el Camp de Morvedre

Ona tenia 8 anys i vivia a Quartell. Li encantava la natura i, sempre que podia, anava d’excursió als pobles que tenia prop. Coneixia ja la Torre de Benavites, la Font de Quart i el Molí de Quartell. Un dia, mentre nadava a la piscina d’Algímia, va conéixer una amiga a qui li deien Maria, que era de Canet. I un dia va anar al seu poble i li va ensenyar el Far de Canet.

Laia Campos Torrente del CEIP Santa Anna de Quartell

Tercer premi

La meua comarca és...

La meua comarca és el Camp de Morvedre. El que més m’agrada és la platja. Vaig amb el meu pare i la meua mare i fem castells de sorra. També són molt boniques les muntanyes, els tarongers i les vistes. Dins de la nostra comarca hi ha pobles com Sagunt, Gilet, Estivella, Canet o Benifairó de les Valls, el meu. Esta és la nostra comarca.

Paula Toma, del CEIP Ermita de Benifairó de les Valls

Castellano:

Primer premio:

El secreto del Camp de Morvedre

Sofia vivía en el Camp de Morvedre, un lugar de montañas, playas doradas y campos verdes. Un día descubrió agua mágica en la playa de l’Almardà: todo lo que tocaba se volvía madera. Buscando la cura, cruzó la Serra Calderona, pasó por Sagunto y encontró un mapa escondido en la Marjal dels Moros. Llegó a un manantial secreto, tocó el agua y rompió el hechizo. Desde entonces, protegió los secretos de su comarca.

Sofía Hnini Talouillan del CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura

Segundo premio:

La Font de Quart

En la Font de Quart el agua se consigue por unas corrientes que sacan el agua de debajo de la tierra. En la Font hay muchos peces y muchos cangrejos de rio. En la Font de Quart hay mucha naturaleza y la Font de Quart es un sitio divertido para ir en familia. En la Font se puede jugar al pilla pilla, también al escondite y juegos de mesa. También puedes hacer paella valenciana.

Luis Tortajada Morillas, del CRA Benavites-Quart de les Valls

Tercer premi:

El Molí de Vent

Había una vez una niña llamada María. Un día se fue al Molí de Vent en Quart de les Valls. Jugó y cantó porque le encantaba jugar allí. Pasaron veinte minutos y se fue a casa. A la mañana siguiente fue otra vez al Molí de Vent. Pero vio que estaban destruyéndolo unos niños. Les dijo: “¿Que hacéis, destruyendo el molino?” Ella dice: “La comarca necesita el molino!” Juntos lo reconstruyeron.

Aitana Guillem Canós, del CRA Benavites-Quart de les Valls

En cuarto de primaria,

En valenciano,

Primer premi:

Jaume i el viatger

Jaume era un viatger i va anar al Camp de Morvedre. Quartell li agradà pels camps. Quart per la font. Benavites per la torre, però no li va agradar Canet pels gratacels. Li agradà tant el castell de Sagunt que el va conquerir. I al riu Palància anava amb els seus amics a jugar, i quan va arribar a la mar, pescaven llobarros. I per a menjar, de tot, i les taronges estaven boníssimes.

Pere Ferrer Gimenez, del CEIP Santa Anna de Quartell

Segon premi:

El Camp de Morvedre

Luca era un falconet que volava per primera vegada. Tot li feia por, qualsevol soroll l’espantava. Pica era sa mare, que li deia: “No tingues por, Luca, de volar, has nascut a la Rodana, al Camp de Morvedre, vola, vola i veuràs muntanyes, castells, torres, séquies i fonts, el riu Palància i el mar Mediterrani.”

Luca volà, volà alt per la terra que l’estima!

Carles Peris Bolter, del CEIP San Vicent Ferrer de Faura

Cartel del concurso. / Levante-EMV

Tercer premi:

Qué és per a tu la comarca?

La meua comarca es diu el Camp de Morvedre. Aquesta em sembla una comarca molt bonica, perquè hi ha zones de muntanya, platja, camps de cultiu i el riu Palància, que desemboca a Canet d’en Berenguer. També tenim pobles plens d’història com Sagunt, amb el seu castell i el teatre romà. M’agrada viure al Camp de Morvedre, perquè podem gaudir de la natura, del bon temps i de les festes dels pobles. També m’agrada perquè és un lloc tranquil on podem fer moltes coses a l’aire lliure.

Marc Adam Corell, del CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura

En castellano,

Primer premio:

El viejo Morvedre

En el pueblo de Faura había un abuelo muy sabio. Lo llamaban así porque era muy viejo y lo sabía todo. Era alto y delgado. Siempre contaba historias a los niños sobre los viejos tiempos. Un día se enteró de que cortarían miles de árboles para poner placas solares. Entonces se levantó de su sillón, fue a manifestarse con sus amigos y lo consiguió parar durante unos años.

Arnau Miró Albors, del CRA Benavites-Quart de les Valls

Segundo premio:

Carlos y la fuente

Había una vez un niño muy listo llamado Carlos. Un día fue a la fuente y la vio muy sucia, los peces casi no podían nadar. Carlos pensó un momento, fue corriendo a la plaza y le dijo al alcalde: "¿Podemos limpiar la fuente?". El alcalde dijo que sí, y todo el pueblo participó. Fin.

Lía Giménez Vilalta, CRA Benavites-Quart de les Valls

Tercer premio:

Los pueblos

Una niña fue a Quartell, Quart, Sagunto, Faura, Benavites, Canet, Gilet y Estivella buscando a una ratita y encontró a una ratita y se hicieron amigas. Fueron a la presa de Algar y a Algímia a pasear juntas. Al final tenian mucho sueño y durmieron en el pla de Estivella.

Sarah Skot Leigue, del CEIP Santa Anna de Quartell.

La mascota del concurso. / Levante-EMV

En quinto de primaria

Valenciano:

Primer premi:

Sentint la comarca

Isc del col·legi a Petrés gire i puge la muntanya, quin passeig més agradable. Quan arribe dalt podré observar molts pobles de la comarca i gaudir dels seus paisatges. Potser pinte després.

Ja he arribat!

Fa olor de romer i també veig la mar, m’agrada.

Gire, veig el Garbí. Em fixe i intente esbrinar de què és aquell camp: taronges, nespres? No ho sé… Quina fam! Baixe pensant: que bé es viu ací!

María Alepuz Vila del CEIP Domínguez Roca de Petrés

Segon premi:

El cor del Camp de Morvedre

La comarca més bonica,

xicoteta, amb un cor gran.

La gent ajudant, la millor de tot l’any.

Sagunt, la seua capital,

amb Faura i Petrés al seu costat.

Pels carrers la música ressona.

Les falles i els moros i cristians,

una altra festa més que va arribar.

Tot el món disfrutant.

En el cor dels morvedrins

tot això està present.

Som la terra més bonica

i ho sap tota la gent.

Elsa Huguet Sarrión, del col·legi Ausiàs March de Sagunt

Tercer premi:

Ens mengem un cantell

Un dia Sento i Miquel passejaven per la Serra Calderona i els va abellir menjar-se un bon cantell. Sento va proposar anar a la Font de Quart o a Sant Esperit, però a Miquel li pareixia millor idea el Pic de la Creu o el Castell de Sagunt. Qualsevol lloc de la comarca pot ser un bon lloc per assaborir un bon cantell, des d’Algar fins a Sagunt, passant per Torres Torres, Estivella, Segart, Petrés, Quartell…

Vicent Jurado Durán, del CEIP Santa Anna de Quartell

Castellano:

Primer premio:

Qué es la comarca

Había una vez un chico que tenía 12 años y le preguntaron ¿sabes que es la comarca? No, no lo sé. Después un día pensó en que es la comarca y, desde este día, empezó a buscar información. Buscaba qué es en las bibliotecas y preguntando. A los 15 años sabía que es: Sagunto, Gilet, Petrés, Faura y la comida más representativa: la paella.

Oleksii Kharchenko del CEIP Domínguez Roca de Petrés

En sexto solo se ha dado un primer premio en valenciano

L’essència de les Valls

A les Valls, cinc pobles guarden història viva. Benifairó, amb arrels iberes i romanes, destaca per la seua església, el palau i l’ermita. Faura, d’origen morisc, és coneguda pels tarongers i la tradició agrícola. Quartell, estratègic en la Guàrdia Civil, conserva un palau renaixentista. Quart, un dels pobles més menuts, conserva la font i les seues festes tradicionals. Benavites, amb la torre, destaca l’herència musulmana. Junts formen un conjunt de cultura, memòria i paisatges mediterranis.

Àngel Marco Gil, del CEIP Santa Anna de Quartell.

