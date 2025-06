L’ajuntament d’Albalat no té amor per la vida

Portem mesos trobant-nos amb situacions en el poble que doldrien a qualsevol persona que tinga una mínima estima per la vida d’animals i plantes. Situacions que només demostren, si no volem pensar malament, la desídia per parts dels nostres governants.

En plenes pasqües ens vàrem trobar amb el problema dels gats, d’un dia al següent varen anar desapareixent animals de totes les colònies no controlades.

Dos anys porta en vigor la llei que obliga els ajuntaments al control i protecció dels animals del carrer, a crear les colònies felines i a gestionar el procés de captura, esterilització i retorn. De tot això res se n’ha fet, certes colònies havien crescut per damunt de la desena de membres i segurament algú va decidir que ja n’hi havia prou.

Començaren a aparéixer animals malaltosos, morint-se pels cantons, però de la gran majoria dels animalets no n’ha aparegut el cadàver, on estan?

Si han mort pels camps, en una zona tan propera al parc natural i amb espècies protegides d’àguila i d’altres rapaces, hi ha perill que el mal s’escampe i cree un problema major?

De moment, després de les queixes, d’haver vingut el Seprona i dels diversos escrits de veïns i veïnes en l’ajuntament no tenim cap resposta ni hem vist cap pas per part de les autoritats locals. Fins quan? Fins que passe una altra desgràcia?

Rafa Asensio, secretari general de Compromís / LEVANTE-EMV

Arbres

Però la desídia de l’ajuntament o la mala bava no queda en això. Si no hi havia prou amb els gats, la segona fase li ha tocar als arbres.

El primer, fa més d’un mes, el ficus del jardí del riu. Un exemplar portentós i que si estiguera en la ciutat de València estaria ultra protegit.

L’arbre portarà uns 30 anys al seu lloc actual des que el govern d’EUPV i el Bloc van crear el jardí. Les obres de reforma, aprovades pel govern de Maite Pérez (PSOE) han començat enguany però ningú del govern actual del PP-Vox han tingut a bé demanar que es tinguera cura de l’arbre i durant tot el temps que porta l’obra s’han seccionat i deixat expossades a l’exterior una part de les arrels, la qual cosa pot crear un perjuí en el ficus.

L’última fase, de moment, ha sigut el 9 de juny, seguint l’estel d’accions contra la natura urbana han començat les tasques de poda de certs arbres, ara, en ple juny i amb una calor terrible.

Els afectats d’enguany han sigut les jacarandes de l’aparcament de la piscina. No ha sigut una esporga lleu per a aclarir els arbres i que milloren, no. Han decimalat els arbres, deixant només el tronc i els quatre inicis de branca.

No és la primera vegada que passa, ja ho van fer l’any passat amb la poda dels falsos pebrers de la piscina. El problema no és només per als arbres sinó que afecta també als ciutadans al privar-los d’una ombra tan necessària de cara als mesos d’estiu.

Posarem una queixa formal en l’ajuntament però no esperem cap resposta tranquil·litzadora: com han fet amb la resta de textos que els veïns han presentat ens donaran un text vague i que tira balons fora, segurament fet amb ChatGPT i a arrear.