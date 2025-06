Obeikan anuncia el cierre de su planta en Canet

La empresa Obeikan MDF España S.L. cerrará su planta de fabricación de envases para la industria agroalimentaria en Canet d’en Berenguer. Así lo ha hecho público CC OO del Hàbitat del País Valencià después de que la dirección lo haya comunicado formalmente a la representación legal de la plantilla, además de confirmar su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE).

El sindicato ha "lamentado profundamente que la única salida que plantee la dirección de la empresa sea el cierre de la actividad"; una medida que ve "consecuencia directa de una gestión empresarial deficiente que ha desembocado en este grave desenlace".

Además, insta a las administraciones públicas competentes "a implicarse activamente en este proceso y a actuar con rapidez para preservar el empleo y el tejido industrial de la comarca del Camp de Morvedre".

"Medidas que minimicen el cierre"

La dirección de Obeikan ha emplazado al comité de empresa a una primera reunión el próximo 23 de junio y CC OO, además de garantizar que estará presente durante todo el procedimiento, ya ha asegurado que "participará en la negociación del ERE con responsabilidad y firmeza, exigiendo transparencia, respeto y medidas que minimicen el impacto sobre las personas trabajadoras".

"No vamos a permitir que se trasladen las consecuencias de una mala dirección empresarial a quienes han sostenido la actividad con su trabajo diario", agregan desde el sindicato. "Esta situación no es responsabilidad de la plantilla, que ha demostrado compromiso y profesionalidad a lo largo de los años", dicen además de mostrar su solidaridad con todas las personas trabajadoras afectadas, "que se enfrentan a un futuro incierto por decisiones que no han sido suyas".