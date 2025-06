Los veteranos del BM Puerto, referentes a nivel nacional

El equipo veterano del Fertiberia BM Puerto Sagunto ha sido recibido por el Ayuntamiento de Sagunt tras conseguir la medalla de plata en el I Campeonato de España de Veteranos y Veteranas de Balonmano.

Esta primera edición oficial del campeonato nacional, organizada por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), fue celebrada en Altea. El Fertiberia BM Puerto avanzó las diferentes rondas hasta llegar a la final, donde cayó frente al Horneo Veteranos Eón Alicante en un encuentro muy disputado que se saldó con un ajustado 22-20 que demuestra el alto nivel del balonmano en los clubes de la Comunitat Valenciana.

Trofeos conseguidos por los veteranos del Fertiberia BM Puerto. / LEVANTE-EMV

Reconocimiento doble

«Haber llegado a ser medalla de plata es un hito, especialmente en este primer campeonato oficial», ha señalado el alcalde Darío Moreno. Además, durante la recepción, el regidor ha reconocido que tanto la federación como las instituciones «deben creer en este tipo de competiciones y darle la relevancia que merece», según afirma Moreno, ya que así equipos como el rojiblanco den «un paso adelante para jugarla y ganarla».

Por su parte, el concejal de Deportes, Javier Timón, ha destacado la importancia de no abandonar la práctica deportiva en ninguna fase de la vida. "Conseguir estos logros en cada uno de los deportes que hay en esta ciudad supone convertirse en referentes, pero en vuestro caso es por partida doble, porque además lanzamos el mensaje de que el deporte no tiene edad. No hay ninguna barrera que impida hacer deporte”, le ha reconocido Timón a los subcampeones.

Pero aquí no acababan los reconocimientos. El presidente de la entidad, Carlos Argente, que ha acudido acompañado por la plantilla y el staff técnico, ha recordado que también son campeones autonómicos de su categoría y ha anunciado en exclusiva que «el club va a recuperar la Gala Espartanos Rojiblancos y el equipo de veteranos va a llevarse el premio a los Valores Rojiblancos, porque creo que está muy merecido».