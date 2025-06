Una charla del comisionado contra la Violencia sobre la mujer acaba en polémica en Sagunt

La charla que ofreció este miércoles en el Port de Sagunt el comisionado de la lucha contra la Violencia sobre la mujer de la Generalitat, Felipe del Baño, incluyó momentos de tensión en el turno de intervenciones del público que han acabado en polémica.

Todo se produjo tras tomar la palabra Mayte Lafuente, la presidenta de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Sagunt creada por víctimas de esta lacra que lleva 12 años sirviendo de ayuda tanto a afectadas como a sus hijos, al tiempo en que realizan acciones de concienciación en institutos y otras entidades.

Al plantear Lafuente que el Centro Mujer 24 horas debía mejorar en algunas cuestiones, a la vista de casos atendidos por Amigas Supervivientes, la reacción del comisionado fue negar en varias ocasiones que esa manera de trabajar se estuviera produciendo, como han confirmado varios asistentes a este rotativo.

Según diversos testigos, el tono que empleó este último fue "duro" y se generó una tensión que acabó provocando que Lafuente abandonara la sala muy dolida, no sin antes mostrar una cartulina donde se leía 'La vida de les Dones no és un negoci' .

La presidenta de la asociación no dudó en grabar un vídeo y difundir lo sucedido en redes sociales. "El comisionado de Violencia sobre la Mujer de Valencia nos ha estado aceptando en teoría las preguntas pero, bueno, ha dicho que parece mentira que lleve 12 años atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género porque todo lo que le estaba comentando sobre los casos reales que hemos atendido y, algunos en concreto muy gordos, todo el rato ha dicho que no era cierto, que no era cierto y que no era cierto. Y que parecía mentira que estuviera 12 años atendiendo a mujeres. Entonces, le he enseñado mi pancarta donde pone que 'La vida de les Dones no és un negoci' que para ellos sí que lo es, porque todos los centros de mujer los gestionan entidades privadas que se dedican a ganar el dinero con nuestras vidas", explica en su grabación. "Me pueden llamar lo que quieran, pero mentirosa, no", agrega lamentando lo sucedido: "Por lo que se ve, ese el panorama que hay: Negar lo que está sucediendo y ya está".

"Vamos hacia atrás"

"Esto me ha servido para darme cuenta de que vamos hacia atrás y, por mucho que les expliques y les digas lo que está pasando a pie de calle, sus recursos son los mejores. Son mucho mejores que los de las legislatura pasada y no le digas más, porque él lleva dos años en el cargo", agrega, para finalizar: "Esto es lo que hay. Todo lo que decimos, todo lo que hemos vivido durante este tiempo con las mujeres, todo es mentira; así que, pues nada, a comérnoslo con patatas", decía aun intentando digerir lo sucedido.

A preguntas de Levante-EMV, Lafuente afirma que su intervención "no era un ataque personal, ni había ninguna intención política". "Se les dice lo que no está funcionando para que se mejore. Si no quieren ni escuchar en qué se pueden mejorar esos recursos de los que ellos están tan orgullosos, es que no quieren hacer nada en realidad", opina resaltando que "todo el que la conoce", sabe que ella "ni exige nada fuera de tono, ni me gusta montar bulla; solo digo las cosas para mejorar".

"Me faltó el respeto"

Además de recalcar que llevó el cartel de protesta "por si tras el acto no nos dejaban hablar", Lafuente concluía: "Me faltó al respeto totalmente delante de mucha gente y eso no es lo que tiene que ser. Ese señor está ahí porque tiene un puesto público que pagamos entre todas y todos. No tiene por qué hablar mal a nadie y menos, decir que son mentira cosas que él no estaba para saber si son mentiras o no".

Tras asegurar haber recibido muestras de apoyo tras lo sucedido, cree que Del Baño "debería darse cuenta de lo mal que me trató a mí y a la asociación que represento y pedir perdón".

"No polemizar"

A preguntas de Levante-EMV, desde la Conselleria de Igualdad se ha asegurado que Felipe del Baño ha declinado hacer declaraciones "para no politizar, ni polemizar con las víctimas". Además, han puesto en valor el trabajo realizado por los Centros de Mujer 24 horas y han asegurado que, si hay cuestiones a mejorar, "es en casos puntuales y no en situaciones generalizadas"; de ahí el interés por divulgar los medios al alcance y por evitar la divulgación de mensajes que puedan llevar a confusión.