Un acto vandálico obliga a cerrar el pádel de Algímia todo el verano

El pádel descubierto de Algímia d'Alfara estará inservible durante todo el verano después de que recientemente haya amanecido con la mayor parte de los cristales rotos, "solo han dejado uno". El alcalde, Ernest Buralla, no duda en calificarlo de "acto vandálico" al que no daba crédito. "No entendemos cómo una instalación que es de todos y se hace para el disfrute de todos acabe así. No me entra en la cabeza, no puedo entender cuál es el propósito de esta acción", afirma a Levante-EMV.

Los hechos ya se han denunciado ante la Guardia Civil para esclarecer un suceso sobre el que, por ahora, no hay sospechas. "No tenemos ni idea de quien o quienes han sido los autores de este destrozo". El alcalde sí tiene claro que se ha utilizado un "objeto perforante", ya que "al tratarse de vidrio templado, no basta con un golpe fuerte, hay que agujerear".

Cámaras

Tras lo ocurrido, Buralla adelanta que se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para instalar cámaras de seguridad en todo el recinto del polideportivo, que permitan vigilar la zona y tengan un efecto disuasorio. "Esperemos que la gente tome conciencia y no se vuelva a repetir", apunta Buralla.

La broma pesada dejará a los vecinos y vecinas de Algímia sin poder practicar pádel al aire libre durante todo el verano, ya que "es casi inviable arreglarlo antes, dado que agosto es inhábil. Hay que licitar (dependiendo del importe) o tramitar la reparación y todo lleva su proceso", añade el primer edil, quien apunta que el servicio se seguirá prestando en las instalaciones de pádel cubiertas.

En cuanto al importe de estos desperfectos, desde el ayuntamiento se ha calculado que el acto vandálico suponga un montante de entre 15.000 y 20.000 euros, cantidad que está estudiándose con el seguro, avanzan desde la administración local.

Manipulación de abonos en Faura

Por otro lado, en Faura, el ayuntamiento se ha visto obligado a solicitar el DNI a los usuarios de la piscina de verano, dados "los intentos fraudulentos de acceder a la instalación manipulando el abono". Desde la administración local se está trabajando en un QR para evitar problemas. "No toleraremos ninguna conducta que vulnere las normas de convivencia y respeto", recoge un comunicado trasladado a la población a través de las redes sociales. "Actuamos para proteger los derechos de las personas que cumplen, con responsabilidad, las condiciones de uso del servicio", se añade.

La alcaldesa, Consol Duran, ha querido restarle importancia al asunto y ha asegurado que se trata de "una incidencia puntual" pero se ha querido afrontar lo ocurrido para evitar nuevos casos.